- Anul 2024 a inceput cu grevele medicilor de familie, nemulțumiți de plafonul sumelor acordate de CNAS, iar rezultatul final al acestor situații este ca se vor plati consultațiile la medicul de familie.

- In noul an fiscal, 2024, vine cu schimbari semnificative pentru romani, iar una dintre informațiile de interes major vizeaza impozitul pe dobanda. Iata ce modificari intervin și cum acestea iți pot afecta economiile și veniturile din dobanzi.

- Vești extrem de esențiale pentru milioane de romani! Se vor produce schimbari majore in urmatoarea perioada de timp. Sunt vizați toți cei care incaseaza sau vor beneficia de acest tip de pensie. Mare atenție! Masurile ii vizeaza direct pe pensionarii care se incadreaza in anumite categorii. Citește…

- Contributia la Pilonul II de pensii va crește de la 1 ianuarie la 4,75%. Ce se intampla cu impozitarea Contributia la Pilonul II de pensii va crește semnificativ de la 1 ianuarie. Salariații romani vor vira cu aproximativ 35% mai mult decat in 2023, ceea ce le va crește banii acumulați la pensie. Ordonanta…

- Codul rutier ar putea suferi noi modificari, anunța parlamentarii romani. Intervalul de reinnoire al permisului de conducere va fi schimbat. Parlamentarii romani propun o schimbare majora in privința valabilitații permiselor de conducere, sugerand o extindere a termenului de la 10 la 15 ani pentru șoferii…

- „Toate prevederile de care au beneficiat telespectatorii nostri in baza grupelor de munca, cum li se spuneau inainte de 2001, grupa I si grupa II. Conditiilor speciale si deosebite cum s-au numit ele dupa 2001, noua lege nu va intra retroactiv pe ele, cu alte cuvinte, recalcularea nu-i va duce intr-o…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca 103 cetațeni romani, impreuna cu alți membri ai familiei, vor fi evacuați din Fașia Gaza. Decizia a venit in cursul nopții trecute și reprezinta o noua șansa la viața pentru cei prinși sub bombardamente.

- Ministerul Afacerilor Externe anunta, miercuri, ca autoritatile israeliene, impreuna cu autoritatile egiptene, au informat in cursul noptii ca, urmare a negocierilor internationale complexe purtate in ultimele zile, s-a decis deschiderea in cursul zilei de astazi a punctului de frontiera de la Rafah,…