Stiri pe aceeasi tema

- Daca, la fel ca atat de mulți oameni, ziua incepe cu un strop de cofeina, fara indoiala aveți o cafetiera in bucatarie. In timp ce iți pregatești bautura de dimineața, este posibil sa fi observat o pelicula in interior. Este acumularea de minerale din apa care ar trebui curațata in mod regulat.

- Painea este unul dintre cele mai pretențioase produse, motiv pentru care trebuie pastrata in condiții optime. Din cauza ingredientelor din care este gatita, painea necesita o atenție mai mare și anumite condiții de depozitare. Iata de ce nu trebuie sa o pastrezi, niciodata, in caserole de plastic!

- Iranul a fost bombardat cu explozii, in urma cu puțin timp. Pana in aceste momente, conform anchetelor, au fost inregistrate peste 73 de morti si 170 de raniti la mormantul generalului Qassem Soleimani. Iata care este situația in aceste momente!

- Exploratorul lunar al Japoniei a intrat cu succes luni pe orbita Lunii, a anuntat agentia spatiala a tarii, urmand ca nava spatiala sa aselenizeze pe 20 ianuarie, daca misiunea se va desfasura conform planului, transmite Kyodo. Sonda Smart Lander for Investigating Moon (SLIM) a fost introdusa cu succes…

- Raluca Pastrama, fosta soție a lui Pepe, și Ibrahim Ibru divorțeaza. Pentru Spynews, barbatul a recunoscut ca sunt desparțiți de mai multe luni și ca in curand vor fi separați și din punct de vedere legal. Cei doi au impreuna o fetița, pe Maryam. In vara lui 2022, Raluca Pastrama și Ibrahim Ibru s-au…

- Specialiștii de la Erste/BCR anticipeaza ca in 2024 BNR va reduce gradual dobanda-cheie, pana la 5,75% la sfarsitul anului. Dezinflatia ar urma sa continue si rata inflatiei IPC ar putea sa ajunga la 5,3% an/an pana la sfarsitul anului 2024, de la 8,1% in octombrie 2023.

- Rasturnare de situație in cazul lui Suhaib Meshah! Dupa ce a fost dat disparut in urma cu aproximativ un an, barbatul a fost condamnat in lipsa la pedeapsa de 10 ani de inchisoare cu executare și a fost dat in urmarire generala, pentru trafic de persoane. Acum insa, magistrații și-au schimbat decizia.

- Premierul Marcel Ciolacu a spus, astazi, ca a observat ca au aparut situații de furnizori care au crescut nefundamentat prețurile la gaze și ii cere ministrului Energiei, Sebastian Burduja sa "se uite cu atenție" la acest fenomen.