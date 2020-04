Stiri pe aceeasi tema

- Direcția Generala de Asistența Comunitara și Protecția Copilului Arad beneficiaza, printr-un proiect european la nivel național, de o locuința special amenajata pentru a gazdui victimele...

- Consiliul Județean Maramureș a aprobat, in cadrul ședinței ordinare din luna februarie, inființarea complexului de servicii „Locuința Protejata Venus”, destinat victimelor violenței domestice. Complexul de servicii prevazut in cadrul proiectului „VENUS – Impreuna pentru o viața in siguranța!” urmeaza…

- Incepand cu data de 4 martie 2020 exista servicii noi si gratuite pentru victimele violentei domestice, cu acoperire nationala(in fiecare judet) create prin Proiectul POCU: 465/4/4128038 "VENUS - Impreuna pentru o viata in siguranta!": Locuinte protejate, consiliere psihologica si dezvoltare personala,…

- Locuința Protejata pentru victimele violenței domestice, din subordinea DGASPC Brașov, este de miercuri, funcționala. Persoanele care sunt supuse abuzurilor și violențelor in familie pot apela, totodata, și la servicii de consiliere și terapie ocupaționala și activitați de suport cu scopul combaterii…

- Un numar de 42 de locuinte protejate pentru victimele violentei domestice, cate una in fiecare judet, vor fi inaugurate miercuri, 4 martie, informeaza, intr-un interviu acordat AGERPRES, Mihaela Andreianu, secretar de stat la Agentia Nationala pentru Egalitatea de Sanse intre Femei si Barbati (ANES).…

- Locuința Protejata „Venusׅ” a fost inființata ca parte a Proiectului „VENUS – IMPREUNA PENTRU O VIAȚA IN SIGURANȚA!”, finanțat prin Programul Operațional Capital Uman (POCU), axa prioritara 4, obiectivul specific 4.4. ,,Scopul acestui centru specializat pentru victimele violenței domestice este de a…