- Carmen de la Salciua și Marian Corcheș sunt pregatiți sa devina parinți in 2024. Cei doi formeaza un cuplu puternic și iși doresc ca anul acesta sa treaca la urmatorul nivel al relației, iar familia lor sa se mareasca.

- Carmen de la Salciua a transmis un mesaj de dragoste pentru Marian Corcheș. Artista a publicat un text special la final de an pentru soțul ei. Iata ce postare speciala a facut cantareața pe rețelele de socializare!

- Carmen de la Salciua a vorbit despre cum se ințelege cu soțul ei, Marian Corcheș. Artista a raspuns unor curiozitați ale fanilor ei de pe rețelele de socializare. Iata ce marturisire a facut celebra cantareața!

- Carmen de la Salciua și soțul ei, Marian Corcheș, formeaza un cuplu de doi ani și sunt casatoriți de un an. Cei doi sunt foarte fericiți impreuna, insa, ca in orice familie, mai apar și mici certuri sau neințelegeri. Cantareața ne spune, in eclusivitate pentru Spynews.ro, de la ce ajunge sa aiba discuții…

- Carmen de la Salciua a aflat de exista unui cont cu numele sau pe o platforma pe care nu o folosește. Cantareața și-a anunțat fanii sa aiba grija și iși dorește sa rezolve situația, astfel ca paginile ca numele ei sa dispara.

- Viorel Stegaru alege sa rupa tacerea, dupa ce fosta lui partenera a plecat de acasa și traiește o poveste de iubire alaturi de un alt barbat! Vulpița nu și-ar mai fi cautat copiii de cand i-a vazut ultima oara, in urma cu cateva luni, iar fostul ei partener susține ca ea nu s-a prezentat astazi la procesul…

- Marți, 24 octombrie, ora 20:50, polițiștii Secției 10 Poliție Rurala Panciu au fost sesizați, prin SNUAU 112, de catre o femeie, de 36 de ani, din Racoasa, despre faptul ca soțul ei, un barbat de 32 de ani, a fost amenințat de un alt barbat de 30 de ani din aceeași localitate. In urma verificarilor…