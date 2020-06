Ce se întâmplă cu prețul gazelor de la 1 iulie. Milioane de români vor resimți schimbarea Potrivit acestuia, pretul la gaze naturale va scadea de la 1 iulie, indiferent daca furnizorii o vor face de acum, de la 1 iulie sau dupa acea data, iar faptul ca acum ofera aceleasi preturi sau mai mici cu 2 lei nu inseamna ca lucrurile vor ramane asa. "Una e sa faci cu mana ta o catastrofa, cum a fost acea Ordonanta 114 facuta de acel Guvern PSD, si alta este sa se intample aceasta catastrofa, cum este aceasta pandemie care inca nu a trecut si cum noi o gestionam si cred ca o gestionam foarte bine. Si sa revenim la energie. Am promis prin programul de guvernare ca vom scadea preturile in urma… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pretul la gaze naturale va scadea de la 1 iulie, indiferent daca furnizorii o vor face de acum, de la 1 iulie sau dupa acea data, iar faptul ca acum ofera aceleasi preturi sau mai mici cu 2 lei nu inseamna ca lucrurile vor ramane asa, a afirmat, luni, ministrul Economiei, Energiei si Mediului de…

- Ministrul de Finante, Florin Citu, a anuntat, joi seara, ca a fost aprobat memorandumul pentru programul de sustinere a companiilor mari, spunand ca si acestea vor beneficia de conditii similare cu IMM-urile. Programul va fi operational in maxim o luna, a spus el. Florin Citu a afirmat, joi…

- Ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, crede ca dupa data de 15 mai, mediul privat trebuie sa se asigure ca oferta de maști sa fie cel puțin la nivelul cererii, ca sa nu existe speculații ale prețului in piața.”Sunt convins ca, atat din productia interna, cat si, daca…

- Dupa ce Libertatea a aratat ca 2,2 milioane de maști au venit in țara la 1,5 lei pe bucata și au ajuns cu 2,6 lei in spitale, de ieri eMAG, cel mai mare retailer online din Romania, care vindea maștile cu 2,9 lei, a scazut și el prețul, la 2,5 lei. Directorul Iulian Stanciu explica cititorilor Libertatea…

- Patronul echipei de fotbal FCSB nu este de acord cu analizele economice despre viitorul postmolima si nu crede ca se vor investi din ce in ce mai puțini bani, mai ales in fotbal. Intr-o intervenție telefonica la Fotbal Club , Gigi Becali a explicat de ce crede c multe cluburi vor baga și mai mulți bani…

- Preturile electricitații produse de CE Hunedoara, la minime istorice, din cauza reducerii activitații economice in Romania, pe fondul pandemiei Pretul energiei electrice produsa si vanduta de Complexul Energetic Hunedoara (CEH) este in scadere si a ajuns, saptamana trecuta, la un minim istoric de 32…

- Grupul, cunoscut sub numele de OPEC+, a precizat ca acordul final depinde de semnarea acordului de catre Mexic, dupa ce acest stat nu a acceptat reducerea productiei de titei solicitata. Discutiile dintre ministrii Energiei ai unora dintre cele mai importante state vor fi reluate vineri. Cantitatea…

- Localitatile din Romania vor putea inlocui corpurile de iluminat cu consum ridicat de energie electrica cu cele bazate pe tehnologia LED, prin intermediul Programului privind sprijinirea eficientei energetice si a gestionarii inteligente a energiei in infrastructura de iluminat public, al carui buget…