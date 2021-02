Ce se intampla cu gratuitatea privind transportul studentilor pe calea ferata. Citu: "Se modifica si se revine la 50%" Premierul Florin Citu a transmis miercuri, 10 februarie, dupa sedinta de Guvern, ca studentii vor beneficia de o reducere de 50% pentru calatoriile pe calea ferata.



"Un alt subiect care a fost dezbatut, referitor la acea gratuitate introdusa de PSD in 2017 pentru transportul pe calea ferata pentru studenti. Se modifica si se revine la 50%. Eu nu vad aici un capat de tara si m-am uitat si la ce se intampla in restul Europei", a declarat Citu, dupa sedinta de Guvern.



El a dat mai multe exemple cu privire la reducerile acordate de diverse state europene studentilor pentru calatorii.



