Ce se întâmplă cu facturile la curent în luna februarie. Noi precizări din partea furnizorilor de energie Se anunța schimbari majore la curent in luna februarie, iar clienții trebuie sa știe ce are de facut fiecare furnizor in parte. Mai exact, conform ultimelor reglementari, furnizorii de curent din Romania sunt obligați sa precizeze o serie de noi informații utile pe facturile de curent, precum datele de identificare și de contact ale furnizorului, inclusiv o linie telefonica de asistența pentru clienți, dar și informații referitoare la intervalul in care clientul poate transmite indexul, precum și comparații in ceea ce privește consumul. Noul regulament al Autoritații Naționale de Reglementare… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Facturile de curent vor fi modificate conform noului regulament al Autoritații Naționale de Reglementare in domeniul Energiei. Furnizorii sunt obligați sa aiba toate datele de identificare pe factura și sa trimita mai multe anexe, unde se va compara consumului actual cu cel din anul precedent.

