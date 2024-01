Stiri pe aceeasi tema

- Cornel Dinicu, patronul de la Ferma Dacilor, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile și este reținut in arestul IJP Prahova.Deși a trecut printr-o tragedie personala, fiul sau cel mic, Victor Dinicu, fiind printre cele 8 victime ale incendiului din a doua zi a Craciunului, Cornel Dinicu i-a șocat…

- Deși a trecut printr-o tragedie personala, fiul sau cel mic, Victor Dinicu, fiind printre cele 8 victime ale incendiului din a doua zi a Craciunului, Cornel Dinicu i-a șocat pe polițiști facand o gluma macabra.In momentul in care a vazut ca un bec palpaie in celula, Cornel Dinicu le-ar fi spus polițiștilor…

- Cornel Dinicu, patronul de la „Ferma Dacilor”, a formulat, in urma incendiului, o plangere penala. Avocatul omului de afaceri sustine ca intre reprezentantii pensiunii de la Tohani si compania de electricitate a existat o corespondenta bogata, insa documentele au disparut in incendiu. Intrebat impotriva…

- Tribunalul Prahova, instanta ca va judeca contestatiile depuse dupa decizia Judecatoriei Ploiesti de emitere a mandatelor de arestare pe numele celor trei inculpati din dosarul Ferma Dacilor, a stabilit pentru 9 ianuarie termenul in acest dosar. Patronul pensiunii, Cornel Dinicu a contestat decizia…

- Autoritațile au luat o decizie de moment in privința lui Cornel Dinicu, patronul pensiunii Ferma Dacilor care a luat foc in a doua zi de Craciun, pe 26 decembrie 2023. Barbatul este acuzat de distrugere din culpa. Hotararea instanței nu este definitiva.

- Potrivit surselor Gandul, Cornel Dinicu, patronul Fermei Dacilor, și-ar dori sa-l infieze pe unicul fiu ramas in viața al prietenului sau, fostul bodyguard Lucian Pif, care a pierit alaturi de ceilalți doi baieți ai sai in flacarile care au mistuit Ferma Dacilor. Baiatul in varsta de 16 ani mai avea…

- In urma tragediei care a speriat o țara intreaga, dupa ce in a doua zi de Craciun un cunoscut complex turistic a fost cuprins de flacari, alte noi detalii au ieșit la iveala. Cornel Dinicu nu apare in acte ca proprietar al pensiunii Ferma Dacilor din Tohani, de fapt. Iata cine sunt cei doi asociați…

- Tragedie de nedescris in a doua zi de Craciun! Un incendiu de proportii a izbucnit, marti dimineata, 26 decembrie, la pensiunea ‘Ferma Dacilor’ din comuna prahoveana Gura Vadului, sat Tohani. 26 de persoane se aflau in momentul respectiv in locație, dintre care 3 au fost gasite carbonizate. Pensiunea…