Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantul permanent al Rusiei la ONU, Vasili Nebenzia, a declarat ca militarii ruși implicați in „operațiunea militara speciala” au descoperit drone in Ucraina care pot ”raspandi țanțari infectați cu viruși periculoși”, relateaza Ukrainska Pravda și Hotnews. In luna martie, ambasadorul rus a declarat…

- Vasili Nebenzia, reprezentantul permanent al Rusiei la ONU, a declarat ca militarii ruși ar fi descoperit in Ucraina drone care pot „raspandi țanțari infectați cu viruși periculoși”, scrie publicația ucraineana Pravda . Diplomatul rus a susținut in cadrul unei sesiuni a Consiliului de Securitate al…

- Liderul cecen Ramzan Kadirov, un aliat apropiat al președintelui rus Vladimir Putin, a declarat joi ca 23 dintre soldații sai au fost uciși și alți 58 au fost raniți intr-un atac cu artilerie ucrainean din aceasta saptamana, transmite Reuters. Afirmațiile lui Kadirov sunt neobișnuite, avand in vedere…

- La Melitopol, s-a auzit o explozie puternica in timp ce o mașina a zburat in aer, potrivit informațiilor preliminare. Primarul din Melitopol, Ivan Fedorov, a declarat acest lucru pe Telegram. „Nu este o dimineața buna pentru ocupanții din Melitopol: a avut loc o explozie puternica in oraș. Era zgomot…

- Unul din atacurile rusești asupra Kievului, de luni dimineața, a avut loc la 850 de metri de sediul ambasadei Romaniei, a precizat ministrul de externe roman, Bogdan Aurescu, intr-un mesaj in care anunța ca membrii personalului nu au fost afectați. „Condamn cu fermitate atacurile cu rachete rusești…

- Liderul instalat de ruși in orașul ucrainean Mykhailivka din partea controlata de Rusia a regiunii Zaporojie a fost ucis marți intr-un atentat cu mașina capcana, a declarat un oficial din administrația regiunii susținuta de Rusia, noteaza The Guardian . Vladimir Rogov, membru al administratiei regionale…

- Noi bombardamente au fost inregistrate in ultimele ore in diferite zone ale regiunii Donetk, in estul Ucrainei, cu un bilant provizoriu de sapte civili ucisi, in timp ce evacuarea populatiei locale organizata de autoritatile de la Kiev in aceasta parte a tarii continua, relateaza EFE cu referire la…

- Liderul autoritaților de ocupație numite de Moscova in regiunea Zaporojie a anunțat luni ca a semnat un decret pentru pregatirea organizarii unui referendum cu privire la alipirea acestui teritoriu la Federația Rusa, relateaza AFP, preluata de Agerpres . „Am semnat un ordin astfel incat Comisia electorala…