Ce se întâmplă cu avionul românesc blocat în Franța Jurisdictia Nationala de Combatere a Criminalitatii Organizate (Junalco) a deschis o ancheta pentru complicitate la intrarea si sederea ilegala a strainilor in Franta, in cazul avionului romanesc blocat in Vatry. Ancheta suspecteaza si participarea la o asociatie criminala, a anuntat Parchetul din Paris, pentru AFP . Sunt cercetați doi barbati, nascuti in 2000 si 1984, care au fost retinuti vineri de politie, fiind suspectati de implicare in ceea ce ar putea fi o retea de imigratie ilegala. Procurorul a cerut ca acestia sa fie arestati preventiv. Avionul care transporta 303 pasageri indieni, al… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cei doi indieni suspectati de implicare in traficul de persoane și alți 25 de cetațeni indieni care au cerut azi in Franța au ramas pe aeroportul Vatry, din Marne, in timp ce avionul companiei romanești Legend Airlines a decolat luni spre Bombay, India, la patru zile dupa ce a fost reținut la sol, relateaza…

- Doi indieni aflati la bordul zborului blocat de joi in regiunea Marne sub suspiciunea de trafic de persoane vor fi prezentati luni unui judecator de instructie in vederea unei eventuale inculpari, in timp ce majoritatea celorlalti pasageri urmeaza sa decoleze spre India in cursul zilei de luni, transmite…

- Jurisdictia Nationala de Combatere a Criminalitatii Organizate (Junalco) a deschis o ancheta pentru complicitate la intrarea si sederea ilegala a strainilor in Franta in cadrul unei bande organizate si participare la o asociatie criminala, a anuntat Parchetul din Paris pentru AFP.Cei doi barbati, nascuti…

- Un avion al companiei romanesti Legend Airlines – specializata pe zboruri charter – care transporta 303 pasageri indieni din Emiratele Arabe Unite spre Nicaragua a fost retinut la sol in Franta incepand de joi din cauza unor suspiciuni de ”trafic de persoane”, au anuntat vineri autoritatile franceze…

- Un avion al unei companii din Romania a fost sechestrat pe un aeroport din Franta: Sunt suspiciuni de trafic de persoaneUn avion la bordul caruia se aflau 303 pasageri indieni, care asigura o legatura intre Emiratele Arabe Unite (EAU) si Nicaragua, este imobilizat de joi pe aeroportul din Vatry,…

- Un avion al companiei romanesti de zboruri charter Legend Airlines care transporta 303 pasageri indieni din Emiratele Arabe Unite spre Nicaragua a fost retinut la sol in Franta incepand de joi din cauza unor suspiciuni de ”trafic de persoane”, au anuntat vineri autoritatile franceze si Parchetul din…

- Un avion al companiei romanesti de zboruri charter Legend Airlines care transporta 303 pasageri indieni din Emiratele Arabe Unite spre Nicaragua a fost retinut la sol in Franta incepand de joi din cauza unor suspiciuni de „trafic de persoane”, au anuntat vineri autoritatile franceze si Parchetul din…

- Klaus Iohannis a susținut duminica, 3 decembrie 2023, o alocuțiune in cadrul evenimentului care a marcat intrarea Romaniei in Alianța Solara Internaționala, la Dubai, Emiratele Arabe Unite.Șeful statului a afirmat, la evenimentul in cadrul caruia Romania a aderat la Alianta Solara Internationala, ca…