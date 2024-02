Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea americana de tenis Coco Gauff (3 WTA, favorita nr. 3) s-a calificat miercuri in sferturile de finala ale turneului WTA 1.000 de la Dubai (Emiratele Arabe Unite), dotat cu premii totale de 3.211.715 dolari, dupa ce a trecut in optimi, in trei seturi, 2-6, 6-4, 6-3, de Karolina Pliskova (36…

- Jucatoarea poloneza de tenis Iga Swiatek, numarul unu mondial si principala favorita, s-a calificat marti in optimile de finala ale turneului WTA 1.000 de la Dubai (Emiratele Arabe Unite), dotat cu premii totale de 3.211.715 dolari, dupa ce a invins-o in doua seturi simetrice, 6-4, 6-4, pe americanca…

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea a invins-o pe americanca Sofia Kenin cu 6-3, 7-6 (7/2), duminica, in prima runda a turneului WTA 1.000 de la Dubai (Emiratele Arabe Unite), dotat cu premii totale de 3.211.715 dolari.

- Jucatoarea poloneza de tenis Iga Swiatek, liderul WTA si principala favorita, s-a calificat vineri in finala turneului WTA 1.000 de la Doha, dotat cu premii totale in valoare de 3.211.715 dolari, dupa ce adversara sa din semifinale, Karolina Pliskova (Cehia, 59 WTA), a declarat forfait Swiatek o…

- Jucatoarea rusa de tenis Daria Kasatkina, nr.7 pe lista capilor de serie, s-a calificat in finala turneului WTA 500 de la Abu Dhabi (Emiratele Arabe Unite), dotat cu premii totale de 922.573 de dolari, dupa ce a trecut in trei seturi, 6-3, 4-6, 7-6 (7/2), de brazilianca Beatriz Haddad Maia, a sasea…

- Jucatoarea belarusa de tenis Arina Sabalenka, favorita numarul 2 si detinatoarea titlului, s-a calificat, marti, in semifinale la Australian Open, primul grand slam al anului, potrivit news.ro.Sabalenka a trecut in sferturi de sportiva ceha Barbora Krejcikova, cap de serie 9 si locul 11 mondial,…

- Jucatoarea de tenis Coco Gauff (SUA), principala favorita, locul 3 WTA, si-a pastrat titlul la turneul WTA 250 de la Auckland (Noua Zeelanda), dotat cu premii totale de 267.082 de dolari americani, dupa ce a invins-o duminica, in finala din acest an, pe Elina Svitolina (Ucraina), favorita nr. 2, locul…

- Iga Swiatek, numarul unu mondial, a fost aleasa jucatoarea anului in tenisul feminin pentru al doilea sezon consecutiv, a anuntat WTA. Swiatek a castigat Roland Garros pentru a treia oara, ajungand astfel la patru turnee de Grand Slam, si a incheiat anul cu prima sau titlu la Turneul Campioanelor, Ea…