Ce se întâmplă când te culci imediat după ce ai mâncat Oamenii devin somnoroși imediat dupa ce au mancat și nu vor altceva decat sa traga un pui de somn. Dar, dupa cum se dovedește, exact asta ar trebui sa eviți sa faci. Dormitul imediat dupa ce ai mancat poate avea unele consecințe cu adevarat inconfortabile. S-ar putea chiar sa recunoști... The post Ce se intampla cand te culci imediat dupa ce ai mancat appeared first on Tabu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

Sursa articol si foto: tabu.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Imediat dupa incident, vinovatii ar fi plecat de la fata locului cu doua masini. "La data de 4 septembrie a.c., politistii din cadrul Politiei municipiului Caracal s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul ca un barbat, de 23 de ani, din comuna Gradinile, in timp ce se afla pe strada Calea…

- Campania electorala este in plina desfașurare. Primarul Matei Cristian, candidatul PNL, pentru un nou mandat s-a intalnit cu locuitorii din cartierul Bai. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Oamenii de știința au descoperit ce se intampla in creier in momentul morții, ce aude fiecare om. Un studiu științific a adus noutați despre ceea ce se petrece in pragul morții. In ciuda celor știute pana acum, cercetatorii au ajuns la concluzia ca nu exista un moment exact al treceri de la viața la…

- Numarul infecțiilor cu noul coronavirus crește de la o zi la alta in toate colțurile lumii. In același timp, insa, oamenii de știința au facut o noua descoeprire, ei reușind sa stabileasca ordinea in care apar simptomele infecției cu virusul SARS-COV-2.

- CHIȘINAU, 19 iul – Sputnik. O femeie a cazut de la etajul 16 al unui bloc de locuințe din Sectorul Rașcani al Chișinaului, in aceasta dimineața. In urma traumatismelor provocate de impactul cu solul, femeia a decedat pe loc. © Fotolia / gebphotographyȘi-a omorat iubita, dar le-a spus tuturor ca ea…

- Iulian Fota, specialist in securitate naționala, le spune politicienilor ca neincrederea in pandemie vine și din ce vad oamenii cand guvernanții cer masuri și impun sancțiuni, dar ei le bagatelizeaza, iar teorii ale conspirației iau locul adevarului documentat științific pentru ca statul lasa minciuna…

- Polițiștii au prins cu ajutorul Grupei Canine un barbat care a incercat sa scape cu doua sacoșe pline cu pachete de țigari. Articolul „Mirosit” de un caine polițist a fost pus imediat la pamant de oamenii legii apare prima data in Someșeanul.ro .

- CHIȘINAU, 18 iun - Sputnik. Misiunea diplomatica a Federației Ruse la Chișinau le-a mulțumit forțelor de ordine din Republica Moldova pentru acțiunile operative, dupa anunțul unei persoane anonime despre plasarea unui obiect explozibil la sediul Ambasadei. Informația despre faptul ca teritoriul…