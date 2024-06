Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Banica a trait o experiența șocanta pe scena unui festival din Cluj. Invitata sa cante alaturi de alți artiști, ea a relatat ca a fost agresata de Toni Cottura, fost membru al formației Fun Factory. Crede ca acesta consumase substanțe interzise sau alcool Cantareața a facut mai multe story-uri…

- Emilia Ghinescu e terorizata! Artista primește zeci de apeluri in miez de noapte și e decisa sa nu lase lucrurile așa. Interpreta de muzica folclorica va merge la poliție sa depuna plangere penala.

- Sore s-a desparțit de tatal fiicei sale in vara anului 2022, iar recent artista a confirmat ca este implicata intr-o noua relație. Cu Mircea Julean, vedeta a pastrat o relație civilizata de dragul copilului pe care il au impreuna.Invitata la interviurile Fresh by Unica, Sore a facut dezvaluiri neașteptate…

- Julia Chelaru facea senzație la inceputul anilor 2000 in trupa Exotic, alaturi de Claudia Patrașcanu și Andreea Banica, insa dupa destramarea trupei, fiecare a luat-o pe drumul sau. In ce relații au ramas cele trei artiste.Julia Chelaru a fost casatorita timp de noua ani cu Bogdan Jianu, cei doi divorțand…

- Roger, un labrador retriever care "a picat" examenul la academia de Poliție, pentru ca era prea jucauș și prietenos, a ciștigat inimile tuturor in Taiwan, unde a participat la misiunile de salvare dupa cutremurul de 7,4 de saptamina trecuta. Ciinii de salvare joaca un rol crucial in a ajuta la localizarea…

- Claudia Patrașcanu a reacționat dupa ce s-a aflat ca Gabi Badalau a plecat in vacanța, in Dubai, cu cei doi baieți ai sai, iar alaturi de ei se afla și Bianca Dragușanu cu fiica sa. Artista se rasfața cat timp a ramas singura acasa.De cateva zile, Gabi Badalau se afla in Dubai alaturi de cei doi baieți…

- In cadrul emisiunii "Vacanța de vedeta", Andreea Balan a vorbit despre turneele in care pleaca mai mereu pentru a-l susține și a-i fi alaturi iubitului ei, Victor Cornea. Iata ce face cantareața in timp ce jucatorul de tenis se pregatește intens pentru competițiile sportive, dar și cum arata aceste…

- Oana Radu a rupt tacerea! Vedeta ar fi fost amenințata de fostul ei soț. Cantareața susține ca a fost nevoita sa plece din apartamentul pentru care a muncit din greu, totul din cauza lui Catalin Dobrescu.