Stiri pe aceeasi tema

- Vești proaste pentru romanii care consuma bauturi alcoolice și fumeaza. O noua lege, mult mai dura, vine sa schimbe regulile in cazul tinerilor care intra in contact cu aceste vicii cu mult inainte de a deveni majori. Ce condiții se vor impune. Se schimba legea cei care care consuma alcool și fumeaza…

- Se anunța vești bune pentru trei zodii din horoscop! Chiar daca nu se gandeau ca se va intampla acest lucru, nativele vor ramane insarcinate la inceputul acestei veri. Lucrurile se vor schimba radical in mai puțin de trei luni, insa va fi o bucurie imensa in viața tuturor. La inceput va fi o veste grea…

- De ce e bine sa unești degetul inelar cu cel mare. O astfel de practica se intalnește foarte des atunci cand vine vorba de yoga. Iata un obicei care iți poate schimba viața in bine. Mulți sunt de parere ca aduce fericire.

- Multe gospodine aleg sa arunce cojile de cartof, insa acestea pot fi utile in treburile casnice. Cojile cartofului conține substanțe care acționeaza ca un degresant, astfel ca le poți folosi ca un detergent benefic pentru alte suprafețe. Iata ce trebuie sa faci!

- Romanii mai au puțin de indurat iarna care s-a intros in țara. Urgia alba care a dat peste cap Romania schimba directia! Ce se intampla cu vortexul polar și cum va fi vremea de cele mai mari sarbatori ale anului. Meteorologii au anunțat prognoza meteo pentru Florii si Paste 2023. Vortexul polar schimba…

- Alimentele bogate in grasimi si in zaharuri pot modifica unele parti ale creierului. Acest fapt este explicat de un studiu la care au participat numerosi cercetatori germani de la universitatile din Koln si din Dusseldorf, publicat in revista Cell Metabolism.

- Dupa 10 ani de cand au lansat „Aroma”, Connect-R și Raluka surprind din nou așa cum nu au facut-o niciodata. Cei doi soliști lanseaza piesa „Lasa-ma sa te…”, cu un videoclip fierbinte, care lasa loc de interpretari. Ștefan Mihalache pe numele sau real, Connect-R, surprinde cu noul sau videoclip la piesa…

- Fasolea batuta nu este deloc un fel de mancare dificil de preparat. Seamana foarte mult cu hummusul, mai ales daca iese cremoasa, fina și este bine condimentata cu sare, piper sau alte ingrediente preferate de gospodine. Playtech Știri iți explica secretul pentru cea mai buna fasole batuta. Un ingredient…