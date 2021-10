Stiri pe aceeasi tema

- Toți fanii o cunosc pe fiica lui Connect-R, Maya, insa puțini știu ca, de fapt, fetița concurentului de la Asia Express a trecut anul acesta in clasa I. Cu toate acestea, artistul este cam amagit, asta pentru ca a marturisit intr-un interviu ca fata lui are cateva mici probleme de cand a inceput școala.…

- Competiția și presiunea sezonului 4 Asia Express și-au pus amprenta asupra celor noua echipe, mai ales asuprea Ancai Ungureanu. Mama Alexandrei Ungureanu a cedat in cea de-a treia ediție și a izbucnit in plans de la primele ore ale zilei.

- Momente dificile pentru familia fostei gimnaste Catalina Ponor. Este vorba de tatal vitreg al sportivei, care a intrat in vizorul procurorilor. Barbatul este acuzat de fapte grele. Ce ar putea pați ruda campioanei noastre. Ce se intampla in familia gimnastei Catalina Ponor Tatal vitreg al Catalinei…

- Didi Prodan s-a stins din viața in anul 2016, iar acesta l-a insarcinat pe unul dintre apropiații sai sa aiba grija de sotia sa, dar si de cei doi copii ai acestuia, Stefania si Razvan. Acum, omul de incredere al fostului membru al Generației de Aur trece prin momente grele.Intra pe realitateasportiva.net…

- Deputatul PSD, Marian Minea susțien ca „cu o nesimtire nemaiintalnita, escrocii aceștia de la PNL si USR isi vad nestingheriti de razboiul lor pentru putere, functii, bani si au lasat tara de izbeliste in cele mai grele momente! Nu ii intereseaza daca milioane de romani vor ingheta, la iarna, daca…

- Ajuns la o varsta respectabila, unul dintre cei mai mari atacanti din istoria fotbalului trece prin momente cumplite. Acesta a povestit pe site-ul oficial al clubului in tricoul caruia a scris istorie care este starea sa de sanatate, greu incercata in aceste vremuri.Pentru a vedea declarația emoționanta…

- Ella Tina, fosta iubita a lui Jador, traverseaza o perioada destul de grea. Din pacate, este vorba de mama ei, care se confrunta cu grave probleme de sanatate. Fosta iubita a lui Jador trece prin momente grele Frumoasa bruneta este disperata. Cea mai importanta ființa din viața ei trece prin momente…

- Nu m-am eschivat și nu ma eschivez, chiar in aceste momente sunt cu familia in drum spre casa. Este declarația lui Cavcaliuc dupa ce Procuratura raionului Sangerei a dispus anunțarea acestuia in cautare.