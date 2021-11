Zhang Zhan, de 38 de ani, fost avocat, a mers in Wuhan, in februarie 2020, pentru a raporta despre haosul din centrul pandemiei, punand la indoiala modul in care autoritațile gestioneaza focarul. In prezent, jurnalista Zhang Zhan, in varsta de 38 de ani, se afla pe moarte, dupa ce a fost condamnata la patru ani de inchisoare. Tanara a fost reținuta in mai 2020, iar in decembrie a fost condamnata la patru ani de inchisoare pentru provocarea conflictelor și a problemelor, o acuzație folosita adeseori pentru suprimarea disidenței. Acum a ajuns subponderala și ”s-ar putea sa nu mai traiasca mult”…