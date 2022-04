Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat Rusia ca este un „sponsor al terorismului” in discursul sau nocturn de sambata, denunțand atacul asupra portului Odesa, care a coincis cu Sambeta Sfinta, inainte de sarbatoarea Paștelui, celebrata pe 24 aprilie de mulți creștini din Ucraina. „Astazi…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a cerut un "raspuns ferm la nivel mondial", dupa atacul cu racheta care a vizat Gara din Kramatorsk, in urma caruia 50 de persoane, inclusiv 5 copii, au murit.

- Odesa a fost atacata puternic de trupele ruse, inca din timpul nopții. Armata rusa a lasat in urma ei peste 300 de cadavre ale civililor pe care i-a ucis in Bucha. Acum, invadatorii indreapta bombardamentele spre sudul și estul Ucrainei. Totodata, negociatorii ucraineni susțin ca se apropie de o comunicare…

- In cea de-a 38-a zi de razboi, trupele ruse au inceput retragerea din zona de nord a Ucrainei, președintele Volodimir Zelenski afirmand ca insa ”cele mai grele batalii” urmeaza in Donbas și Harkiv, dupa ce vineri rușii au condus un atac in regiunea Odesa.

- Mariupol, unde locuiau candva peste 450.000 de oameni, a fost „redus la cenușa”, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski, in timp ce noi imagini arata ca forțele ruse s-au masat in jurul orașului portuar din sud. Oficialii ucraineni au respins luni un termen limita impus de Rusia pentru…

- Se implinesc doua saptamani de raboi in Ucraina, iar Kievul pare sa reziste in fata agresiunii armatei ruse, care, potrivit celor mai recente informatii, se indreapta intr-o coloana noua, dinstre nord-est, spre capitala ucraineana, in timp ce coloana principala este stationata la nord de oras. Intre…

- Cea de-a 11-a zi de razboi in Ucraina este dominata de noi atacuri puternice din partea Rusiei și de acorduri incalcate. O noua incercare de evacuare a civililor din Mariupol a eșuat, iar ambele parți se acuza reciproc de neincetarea focului. De asemenea, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a avertizat pe oamenii din tara sa ca rusii se pregatesc sa bombardeze orasul Odesa, din sud-vestul Ucrainei, informeaza Le Figaro si Interfax Ucraina.