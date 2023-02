Stiri pe aceeasi tema

- Andrei Theodor este reprezentantul Romaniei de anul acesta la concursul muzical Eurovision, care va avea loc in luna mai, in orașul Liverpool. Tanarul are 19 ani și este mai pregatit ca niciodata sa iși arate talentul artistic. Cine este Andrei Theodor.

- Eurovision 2023. Theodor Andrei, in varsta de 19 ani, va reprezenta Romania la Liverpool in luna mai 2023. Tanarul artist are planuri mari pentru viitor și spune ca, in ciuda faptului ca (probabil) mulți nu cred in el, va demonstra ca iși poate atinge obiectivele. Eurovision a fost visul sau inca din…

- Theodor Andrei, in varsta de 19 ani, va reprezenta Romania la Eurovision 2023, care va avea loc in luna mai la Liverpool. Melodia cu care a caștigat selecția naționala, denumita „D.G.T (Off and on)” este jumatate in limba romana și jumatate in limba engleza.

- Melodia care va reprezenta Romania la Eurovision Song Contest (ESC) de la Liverpool a fost aleasa, sambata, in cadrul finalei Selecției Naționale a Eurovision 2023. Publicul a votat și a decis ca Theodor Andrei, cu piesa „D.G.T. (Off and on)” sa reprezinte țara noastra la Eurovision 2023.

- Are doar 18 ani, dar va reprezenta Romania la Eurovision 2023 la Liverpool in luna mai. Piesa cu care a caștigat selecția naționala, intitulata „D.G.T. (Off and on)” este jumatate in limba romana și jumatate in limba engleza și, potrivit solistului, „pune in lumina o problematica foarte vvalida” pentru…

- Theodor Andrei cu piesa „D.G.T. (Off and on)” a caștigat selecția naționala Eurovision 2023. Piesa a fost cea mai votata de public - singurul criteriu de departajare - dintre cele 12 cantece intrate in finala naționala. Competitia internationala Eurovision 2023 va avea loc la Liverpool - semifinalele…

- Astazi are loc selecția naționala la Eurovision 2023, care va fi transmisa in direct de Televiziunea Romana de la ora 20:30. 12 finaliști vor lupta pentru a reprezenta Romania la Liverpool, iar caștigatorul va fi ales exclusiv prin votul publicului. TVR acorda 5.000 de euro unui telespectator care voteaza…

- Plenul reunit al Parlamentului a adoptat, luni, o declaratie prin care incurajeaza participarea deplina si egala a femeilor din Romania la dezvoltarea, finantarea si implementarea de programe, initiative si politici publice relevante. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…