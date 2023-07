Ce salariu va primi Adrian Mutu la Neftci Baku

Adrian Mutu negociaza cu Neftci Baku, iar plecarea sa de la Rapid este iminenta. Sambata, presa din Azerbaijan a scris ca acordul antrenorului roman cu Neftchi va fi semnat in curand. Echipa din Baku a incheiat sezonul pe locul 3 și a ratat caștigarea cupei. „Putem spune deja ca Mutu este noul antrenor principal al lui Neftci. Abia astazi dimineața s-au discutat toate detaliile cu antrenorul roman și s-a ajuns la o ințelegere. Adica astazi s-a ajuns la un acord oficial. Conducerea clubului i-a dat in sfarșit „ok-ul” lui Adrian Mutu și așteptam anunțul oficial in zilele urmatoare. Timpul va arata…