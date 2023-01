Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat astazi un plafon de 1,5 miliarde de lei pentru derularea programului „Noua Casa” in anul 2023, in timp ce valorile maxime pentru credit au ramas aceleași ca in 2022: 66.500 euro (pentru locuinte al caror pret este de maximum 70.000 euro, cu avans solicitat de 5%) și, respectiv, 119.000…

- Scandalul diplomatic intre Romania și Austria continua. Ministerul de Externe roman nu vrea sa-l retrimita la Viena pe Emil Hurezeanu. Ministerul Afacerilor Externe nu ia in calcul retrimiterea ambasadorului Romaniei in Austria, iar oficialii romani nu intentioneaza sa reia cu autoritatile austriece…

- Guvernul a aprobat Hotararea pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, care prevede ca nivelul acestuia sa fie majorat la 3.000 lei lunar, incepand cu data de 1 ianuarie 2023, fața de 2.550 lei in prezent. Aceasta modificare a salariului de baza minim brut pe țara garantat…

- Guvernul discuta in ședința de joi un proiect de hotarare pentru majorarea salariului de baza minim brut pe tara la 3.000 de lei, de la 1 ianuarie 2023. Coaliția de guvernare a stabilit, de asemenea, ca din cei 3.000 de lei, 200 de lei vor fi scutiți de taxe. Insa proiectul discutat de Guvern nu conține…

- Chiar daca ne apropiem de finele lunii noiembrie, roșiile romanești mai pot fi gasite pe piața, datorita vremii mai calde din ultimele saptamani, cand temperaturile au fost mult mai mari, fața de cele normale pentru aceasta perioada. Prețurile pornesc undeva de la 5 lei/kg, marfa de calitatea cea mai…

- Guvernele de Bucuresti si Kiev au responsabilitatea asigurarii unui climat pentru „exercitarea plenara si sustenabila” a drepturilor care le revin atat in Romania, cat si in Ucraina comunitatilor de romani si a celor de ucraineni, a declarat prim-ministrul Nicolae Ciuca. El a participat, joi, alaturi…

- Autoritatile de la Bucuresti vor face tot ceea ce este necesar pentru a putea sa gestioneze in continuare situatia refugiatilor ucraineni, a declarat premierul Nicolae Ciuca, subliniind ca Romania a fost primul stat din Uniunea Europeana care a realizat un plan de integrare a cetatenilor sositi din…

- Pe vremuri, partidul se finanta din cotizatii si donatii. Caz exceptional a fost Partidul Comunist, care a jumulit de unul singur milioane de oameni facuti membri. Nicio nota de plata nu a fost achitata dupa 1989, ba chiar spun unii ca furtul a continuat – de data asta de catre cei care strangeau birurile…