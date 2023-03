Ce salariu le-ar face fericite pe românce și cum își gestionează azi doamnele banii Un studiu realizat de Dynata, la solicitarea Revolut, arata ce iși doresc azi femeile și cat ar trebui sa aiba salariul ca sa fie fericite. Din trei romance, una iși dorește un salariu lunar net de cel puțin 1.000 de euro, iar o alta a fi fericita cu un venit personal de 2.000 de euro, reiese dintr-un sondaj realizat de Dynata, la solicitarea Revolut, care a vrut sa afle care este percepția romancelor despre veniturile dezirabile și contribuția fintech la eliminarea disparitaților de gen. Accesul femeilor la resursele economice, financiare și profesionale Femeile considera mai mult ca barbații… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

