Ce salariu are un curier în România, în funcție de firma de curierat de care aparține Salariul unui curier ce lucreaza la cele mai importante companii de curierat din țara , Fan Courier, Urgent Cargus, TNT Romania, Sameday, se situeaza undeva in jurul nivelului de 2.000 de lei net pe luna, dar suma poate fi mai mare daca exista experiența. In plus, curierii beneficiaza de tichete de masa, bonusuri și bacșiș. Aceste companii sunt printre beneficiarii pandemiei pentru ca foarte mulți dintre clienți s-au mutat pe online. De altfel, aceste societați sunt și printre cele care angajeaza foarte mult in aceasta perioada. Salariile la Fan Courier Conform site-ului undelucram.ro , curierii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

