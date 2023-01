Ce salariu are o bonă în România Una dintre cele cautate meserii in Romania este cea de bona. Salariul este influențat de experiența acumulata dar și de calificari. Chiar daca inainte aceasta meserie nu era una bine platita, lucrurile s-au schimbat, iar o bona poate sa caștige chiar și pana la 5.390 de lei, daca aceasta are experiența și este și calificata. Media salariala a unei bone in Romania este de aproximativ 3.460 de lei, scrie gandul.ro . Bineințeles, salariul difera și in funcție de cerințe. In general, bonele sunt de doua feluri: interne sau externe. Iar la calcularea salariilor se mai ține cont de cațiva factori,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

