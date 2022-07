Ce salariu are Carmen Tănase după 4 decenii pe scenă Carmen Tanase este una din marile doamne ale teatrului și filmului romanesc. La 61 de ani, marea artista marturisește ca, chiar și cand esti un actor consacrat, apaludat și cerut, traiul este complicat. Mai ales in aceste vemuri cand inflația a atins niveluri record. Referitor la veniturile sale, artista de la Odeon, pe scena caruia joaca de trei decenii, Carmen Tanase nu a ascuns faptul ca salariul sau este de circa 1.300 de euro pe luna, o leafa pe care artista o considera decenta pentru munca sa, caci nu are vreo problema in a supraviețui. ”Pana la urma supraviețuiești cu salariul. La categoria… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

