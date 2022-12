Stiri pe aceeasi tema

- Biroul primarului Eric Adams cauta un „director de atenuare a efectelor rozatoarelor” sau țar al șobolanilor, așa cum il numesc mulți, pentru a lupta impotriva rozatoarelor care au impanzit orașul. Job-ul de la Primaria New York este descris ca fiind un loc de munca 24 de ore din 24, 7 zile din 7, care…

- New yorkezii sunt disperați din cauza șobolanilor. Rozatoarele sunt o veche problema a metropolei americane, insa in ultimii 2 ani numarul șobolanilor s-a dublat. Primaria e in cautarea unei persoane care sa coordoneze lupta cu rozatoarele.

- Anunțul a fost facut de primarul Korodi Attila care a spus ca de vina sunt prețurile mari la energie electrica. Tot din acest motiv, perioada in care va fi iluminat festiv in municipiu va fi redusa la jumatate, respectiv de la doua luni, la o luna. In Miercurea Ciuc, la fel ca anul trecut, in […] Articolul…

- Ruben Latcau a fost audiat, miercuri, de catre procurorii DNA, in calitate de martor, in dosarul companiei de termoficare din Timițoara, Colterm. „Am fost astazi chemat ca martor intr-un dosar in rem instrumentat de DNA. Asta inseamna un dosar unde nu exista autor identificat. Atat eu, cat si colegii…

- New York-ul a declarat stare de urgenta! Eric Adams, primarul metropolei americane, a decretat aceasta situatie ca raspuns la miile de migranți aduși cu autobuzul in oraș in ultimele luni de la granița sudica a SUA, in cadrul unei dispute politice privind securitatea frontierei. Orașul se așteapta sa…

- Anunțul președintelui Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a fost facut intr-un interviu pentru televiziunea PBS , unde a precizat ca președintele Vladimir Putin este dispus sa puna capat razboiului cat mai curand posibil. Președintele turc Recep Tayyip Erdogan, prezent la New York pentru a participa la Adunarea…