Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Germaniei nu va fi de acord cu planurile Uniunii Europene de a interzice efectiv vanzarea de masini noi cu motoare cu ardere interna din 2035, a declarat marti ministrul de Finante Christian Lindner, transmite Reuters.In incercarea sa de a reduce emisiile care contribuie la incalzirea…

- O femeie de naționalitate romana in varsta de 48 de ani a fost condamnata la cinci luni de inchisoare de catre Tribunalul Regional din orașul austriac Feldkirch, deoarece anul trecut a profitat de defecțiunea unui bancomat și a scos 32.000 de euro in loc de cei 700 pe care avea de gand sa-i scoata.Reținuta…

- Seful diplomatiei americane, Antony Blinken, a apreciat luni "credibile" informatiile potrivit carora Rusia "fura" exporturile de cereale ucrainene, blocate din cauza conflictului, "pentru a le vinde in propriul profit", noteaza AFP."Totul este deliberat", a spus el in cursul unei conferinte…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu a declarat luni, 9 mai, inițiativa unui nou proiect de lege pentru eliminarea pensiilor speciale pentru parlamentari, ținandu-se cont de decizia CCR de saptamana trecuta. Un proiect a fost depus și de catre USR.”In primul rand sa dea explicatii cei care au…

- Plafonarea prețurilor la combustibil, in Ungaria, ii determina pe mulți romani de pe frontiera de vest sa mearga in țara vecina doar pentru a alimenta, arata Digi24. Potrivit sursei citate, la un plin de combustibil se face o economie și de 150 de lei.Potrivit Digi24, distanța de la Punctul…

- Consiliul European a adoptat marți, 12 aprilie, un act legislativ prin care incearca sa faciliteze preluarea refugiaților din Ucraina ca urmare a agresiunii ruse. Statele europene vor beneficia astfel de o suma suplimentara de 3,5 miliarde de euro in funcție de afluxul de refugiați ucraineni pe care…

- Pentru a ajuta cluburile sa-si revina din criza financiara cauzata de Covid, UEFA trebuie sa valideze, joi, proiectul care isi propune sa imprumute cluburilor implicate in competitiile europene, in urmatorii cinci ani. Creditele vor fi la rate foarte avantajoase, scrie lequipe.fr.Forul european…

- Armata rusa a organizat in Belarus un loc unde se vand bunurile furate in timpul invadarii Ucrainei, transmite Direcției Principale de Informații a Ministerului Apararii al Ucrainei.„In orașul Narovlya (Belarus), invadatorii au inființat un bazar specializat in care vand bunuri furate in Ucraina.…