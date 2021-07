Ce salarii au poștașii din România în 2021 In prezent, Poșta Romana areun numar de 25.000 de angajați, iar dintre aceștia 11.400 sunt poștași, iar restul sunt angajații ghișeului de la Poșta Romana. Potrivit site-ului undelucram.ro , salariile unui poștaș variaza in funcție de vechime, locul de munca ocupat și de bonusurile primite. Iata cați bani caștiga un poștaș care lucreaza la noi in țara: Ce salarii au poștașii din Romania in 2021 Astfel, un angajat la Poșta Romana , din Satu Mare, pe postul de: dispecerat, care lucreaza part time și deține experiența in domeniu de mai puțin de un an, incaseaza un salariu net lunar in valoare de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Cițu a participat, joi, la recepția de la Ambasada Statelor Unite la București cu ocazia zilei na'ionale a SUA și a vorbit despre experiența pe care a avut-o cat a stat in SUA. "Am aici o nota personala pe care vreau s-o citesc. Dupa un comunism in Romania, m-am dus acolo,…

- Politistii din Bucursti au confiscat bijuterii nemarcate in valoare de 800.000 de euro, in urma unor controale facute la zece puncte de lucru ale unor societati comerciale, noteaza news.ro. ”Politia Capitalei - Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice, in urma mai multor controale…

- Magazinele Ikea ofera o varietate de produse dar și de mancaruri clienților. In Romania exista doar doua astfel de magazine, ambele fiind in Capitala. De curand au inceput insa și lucrarile pentru un nou Ikea care ar urma sa fie amplasat in vestul țarii. Prețurile de la Ikea sunt in general accesibile…

- Consiliul de Administrație al Poștei Romane a numit un nou director in persoana lui Florin Valentin Ștefan. Acesta a fost director adjunct al Poștei Romane și este membru al PNL. Valentin are un parcurs profesional cel puțin inedit. S-a nascut in Bolintin-Vale, Județul Giurgiu, unde a și facut…

- Mircea Cartarescu s a nascut pe data de 1 iunie 1956, in Bucuresti. Despre copilaria sa, el afirma ca ea "reprezinta principala sa experienta existentiala si singura pe care a trait o atent"Mircea Cartarescu n. 1 iunie 1956 Bucuresti, Romania este un poet, prozator, critic literar, jurnalist roman.…

- In perioada pandemiei, curierii sunt cei mai caștigați. Numarul coletelor livrate a crescut semnificativ, așa ca se cauta din ce in ce mai multe persoane pentru acest job. Ce salariu are insa un curier la Fan Courier. Mai multe locuri de munca au fost scoase la concurs de catre cunoscuta firma de curierat…

- Aeroportul din Satu Mare, inaugurat in 1936, folosește incepand din aceasta luna o soluție digitala de afișaj a informațiilor pentru pasageri, creata la Cluj-Napoca in birourile companiei AirportLabs. Aplicația VisionAir FIDS (Flight Information Display System) este o soluție cloud care asigura comunicarea…

- ”Banca Europeana de Investitii a aprobat un nou imprumut in valoare de 24 milioane euro pentru imbunatatirea infrastructurilor de cercetare, academice si studentesti la Universitatea de Medicina si Farmacie Carol Davila din Bucuresti. Acest imprumut face parte din initiativa BEI de investitii in invatamantul…