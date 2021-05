Ce salarii au medicii rezidenți și cât primesc aceștia din sporuri și bonusuri Medicina este o mare provocare. Pe langa faptul ca studiile se intind pe o durata de șase ani, rezidențiatul mai dureaza și el, insa in acesta perioada toți medicii rezidenți sunt platiți. In funcție de specializarea pe care o au, medicii rezidenți ajung sa caștige pana la 7.900 de lei brut lunar. Depinde insa și de anul de rezidențiat in care sunt. Astfel, in primul an de rezidentiat salariul unui medic rezident este de 5.700 de lei brut, adica puțin peste 3.300 de lei. Cu fiecare an de rezidențiat insa, salariul crește. Astfel, in cel de-al treilea an pot ajunge sa aiba un venit brut de 6.700… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „In București, am atins astazi numarul de un milion de persoane vaccinate cu cel puțin o doza. La peste 50-60 la suta persoane vacinate la nivel de țara se poate renunța la purtarea maștii in exterior.In alte state, unde rata de vaccinare este mai crescuta s-a renunțat la purtarea maștii”, a spus Alin…

- Președintele Republicii Moldova Maia Sandu a anunțat, marți, 13 aprilie, ca primește un salariu lunar de 15.600 de lei moldovenești, echivalentul a 732 euro, relateaza site-ul local Publika . Prin comparație, salariul lunar brut al președintelui Romaniei, Klaus Iohannis, este de 24.960 lei, conform…

- Industria de Hoteluri, Restaurante și Cafenele are printre cele mai mici salarii, iar acest lucru se întâmpla și la Cluj. Un angajat în acest domeniu câștiga în 2019 în medie 1804 lei având cel mai mic salariu mediu net.…

- Medicii de terapie intensiva solicita guvernului impunerea unei carantine naționale stricte de doua saptamani, pentru a preveni colapsul sistemului sanitar.Autoritațile intenționau sa impuna o carantina stricta in perioada sarbatorilor insa au anulat decizia. Medicii cer insa ca autoritațile sa opreasca…

- Profi este unul dintre lanțurile de magazine cele mai cunoscute din Romania. Cu magazine in toate orașele, lanțul are peste 16.000 de angajați in toata țara și continua sa faca angajari, de aceea multa lume se intreaba ce salarii sunt la Profi și care sunt condițiile de munca. Potrivit site-ului oficial…

- Doctorii romani nu au o pregatire specifica pentru a discuta sau pentru a identifica victimele violenței domestice. Abia cand o victima ajunge la urgențe in stare grava, este alertata poliția. In alte țari, medicii de familie sau cei generaliști sunt antrenați sa fie atenți cu femeile chiar fara sa…

- Potrivit datelor publicate de catre INS, Institutul Național de Statistica, caștigul salarial mediu brut pe economie a cetațenilor romani in luna ianuarie 2021 a fost de 5.549 de lei, iar cel mediu de 3.395 de lei. In acest timp, in Iași s-au obținut numere puțin mai mari. Salariul brut a fost de 5.608…

- ”In momentul de fața, exista aproximativ 60.000 de bugetari care sunt platiți cu salariul minim pe economie, iar in privat, aproximativ 1,3 milioane de angajați. In total, in țara avem 1,7 milioane de angajați platiți cu salariul minim. Peste 800.000 de pensionari primesc pensia minima. Dincolo de discuția…