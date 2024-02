Stiri pe aceeasi tema

- Ciorba se numara printre preparatele de mancare preferate de romani. Chiar daca este acrite cu zeama de varza sau borș, acest fel de mancare este unul dintre cele mai iubite din tara noastra. Cu toate acestea, puține gospodine știu ca anumite cum trebuie sa prepare un astfel de preparat ca la carte,…

- In urma sintezei efectuata de conducerea societații de salubrizare TEGA SA, la inceput de an, privind rezultatele obținute in anul 2023 referitoare la colectarea selectiva a deșeurilor de catre locuitorii municipiului Sf. Gheorghe și a comunelor in care presteaza acest serviciu, a dus la concluzia…

- Quinoa se numara printre cele mai sanatoase cereale, care au o mulțime de beneficii pentru sanatate. Chiar daca este delicioasa in mancare, multe gospodine nu știu sa o prepare corect și strica preparatul. Cat se fierbe, de fapt, ca sa aiba o textura pufoasa. Așa va ieși perfect! Ce este quinoa și la…

- Institutul National de Sanatate Publica informeaza ca, in saptamana 18 24 decembrie, au fost raportate 62.287 de cazuri de infectii respiratorii gripa clinica, IACRS si pneumonii , inregistrandu se cu 19,9 mai putine cazuri comparativ cu aceeasi saptamana a sezonului precedent 77.715 si cu 33,8 mai…

- Intr-un efort de a imbunatați serviciile de securitate și de a raspunde mai eficient la nevoile comunitații, Poliția Locala Sector 2 a anunțat o reorganizare semnificativa, ce implica redistribuirea resurselor pentru a spori prezența polițiștilor locali in strada. Potrivit unui anunț oficial al primariei,…

- Municipiul Craiova a fost desemnat, anul acesta, de o platforma de promovare turistica, gazda celui mai frumos brad de Craciun din Europa. Potrivit Primariei Craiova, nominalizarea a fost facuta dintre 25 de brazi de Craciun din piete faimoase din Europa precum Londra, Viena, Varsovia, Budapesta, Praga,…

- Aproximativ 3.000 de camioane, majoritatea ucrainene, sunt blocate pe partea poloneza a frontierei din cauza unei blocade de peste 10 zile a camionagiilor polonezi, au declarat autoritatile ucrainene - relateaza Reuters.

- Un grup de pensionari „bine imbracați” au comandat cele mai scumpe mancaruri din meniul unui restaurant din nordul Angliei, dupa care au fugit fara sa plateasca nota de 100 de lire sterline.