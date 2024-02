Stiri pe aceeasi tema

- Micii suporteri ai liderului FCSB au venit cu mesaje inedite la duelul cu Sepsi, in tentativa de a obține tricourile fotbaliștilor favoriți. FCSB și Sepsi se dueleaza pe Arena Naționala in cel mai așteptat meci al rundei cu numarul 25 din Superliga. Peste 10.000 de spectatori sunt așteptați in tribune.…

- FCSB - Sepsi, meci contand pentru etapa a 25-a din campionatul Romaniei, este programat, duminica, 11 februarie, de la ora 20:45, pe Arena Nationala din Bucuresti, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.

- UTA a invins-o pe Sepsi, scor 2-1, in runda #23 din Superliga. Antrenorul Mircea Rednic (61 de ani) considera ca echipa lui a meritat victoria in acest meci și se bucura ca aradenii pot juca din nou pe propriul stadion. Reveniți pe propriul stadion dupa o pauza de 4 luni, aradenii s-au impus prin golurile…

- Baba Alhassan (23 de ani) a jucat astazi ultimul meci la Hermannstadt inainte de a face pasul la FCSB. Mijlocașul ghanez a fost integralist in remiza cu Sepsi OSK, 1-1, iar din ianuarie va imbarca echipamentul actualului lider din Superliga. Alhassan a costat-o pe FCSB 600.000 de euro. El nu a jucat…

- Dupa Farul - Petrolul 3-1, Basarab Panduru a avut o reacție ironica la adresa lui Alexandru Musi (19). De la ce a pornit totul? In Petrolul - Sepsi 2-2, meci din grupele Cupei Romaniei, disputat joi, Musi a deschis scorul in minutul 24. Dupa gol s-a dus in dreptul galeriei, a luat un telefon de la…

- Sepsi a invins-o pe Dinamo, scor 2-1, in ultimul meci al rundei cu numarul 18 din Superliga. Marius Ștefanescu (25 de ani), extrema covasnenilor și autorul celor doua goluri ale lui Sepsi, a facut o analiza a partidei de la Sfantu Gheorghe. Marius Ștefanescu, analiza dupa Sepsi - Dinamo „A fost un…

- FCU Craiova s-a impus luni in fața lui Sepsi, scor 2-1, in penultimul meci al etapei cu numarul 17 din Superliga. Oltenii au dat lovitura in minutul 90+2 prin reușita cu capul a fundașului Leo Lacroix (31 de ani), care a reluat din interiorul careului mic. ...

- Cosmin Matei (32 de ani), mijlocașul celor de la Sepsi, a analizat infrangerea suferita de covasneni in fața lui FCU Craiova, scor 1-2, in etapa cu numarul 17 din Superliga. Cosmin Matei, analiza dupa FCU Craiova - Sepsi „Repriza a doua a fost una modesta din partea noastra și s-a ajuns unde s-a ajuns.…