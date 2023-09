Ce să pui în amestecul găluștelor pentru cea mai bună supă. Vei mai cere o porție Supa de galuște este un preparat foarte indragit, dar nu oricine știe sa o pregateasca. Deși pare simplu de facut, un preparat banal, galuștele nu se fac deloc ușor. Daca respecți anumite sfaturi, vei evita sa faci galuște tari ca piatra. In schimb, vor ieși moi, pufoase și delicioase. Ce se pune in grișul pentru […] The post Ce sa pui in amestecul galuștelor pentru cea mai buna supa. Vei mai cere o porție appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cand vine vorba de mamaliga, toate gospodinele știu cat de simplu este acest preparat. Dar, ca orice preparat, este recomandat a fi facut cu ingrediente naturale, in cazul nostru malaiul de țara. Cu toate astea, sunt puține gospdodine care știu cat timp se fierbe mamaliga cu malai de tara, de fapt.…

- Romanii sunt mari amatori de icre, iar mulți dintre ei le prepara in casa. Experții in bucatarie au spus de ce sa nu mai pui paine in salata de icre, de fapt. Care este secretul celui mai gustos preparat, dezvaluit de cei mai mari bucatari. Rețeta salata de icre delicioasa și pufoasa. Care este ingredientul…

- Iți dorești sa iți incanți familia și musafirii cu un preparat ușor de facut și cu un gust delicios, dar nu ai idei? Iți prezentam, in randurile de mai jos, top 5 rețete de toamna pe care merita sa le incerci. Cauți inspirație pentru urmatoarea masa in familie? Toamna are, fara doar și poate, propria…

- Fie ca vorbim despre bucatarii, bai, rafturi sau mese de dining – mobila lucioasa este super in trend. Dar cu ce se curața mobila lucioasa? Ei bine, la acest capitol au probleme toți cei care vor sa o pastreze la fel de frumoasa precum au cumparat-o. Ce tipuri de mobilier lucios exista? Arata atemporal,…

- Sunt aproape nelipsite din curțile oamenilor, unul dintre marii inamici ai tuturor gradinarilor. Exista insa o modalitate surprinzator de simpla și eficienta de a le elimina. Afla, din randurile de mai jos, cum se prepara amestecul puternic care te scapa de buruienile din gradina. Ingredientele sunt…

- Uneori, hainele albe pot fi extrem de problematice. Petele se scot foarte greu, iar albul impecabil este destul de dificil de pastrat. Insa, exista un truc care promite sa scape gospodinele de aceasta grija. Pentru acesta vei avea nevoie de doar cateva ingrediente. Trucul genial prin care poți scapa…

- Stafidele sau strugurii uscați sunt un produs alimentar uimitor, care poate fi consumat crud sau se poate folosi la copturi. Este produs in intreaga lume și este cunoscut sub diferite denumiri. Ceea ce nu mulți știu insa este ca acestea se pot folosi și in gradina. Iata cum se poate transforma in cel…

- Valul de scumpiri se resimte din ce in ce mai mult. Prețurile ridicate au afectat și vacanțele romanilor. Turiștii care ajung pe litoral sunt uimiți de prețurile produselor. Este și cazul unui barbat care și-a comandat o porție de cartofi prajiți. Romanul a ramas șocat de prețul cerut de comerciant.…