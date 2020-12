Ce să mănînci dimineața ca să nu-ți mai fie foame toată ziua Iata ce sa maninci dimineața ca sa nu-ți mai fie foame pina la cina. Ouale sint extrem de hranitoare. Daca duci o lupta impotriva kilogramelor in plus, cel mai bine ar fi sa le prepari cu legume inabușite, pentru ca micul dejun sa-ți ofere o cantitate mare din nutrienții necesar bunei funcționari a organismului. Falafelul este și el o opțiune buna. Aceste chiftele au un continut ridicat de protei Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Lupta cu kilogramele in plus este destul de greu de dus, mai ales in cazul persoanelor care au un program destul de incarcat și au nevoie de un aport caloric destul de mare pentru a trece peste stresul de pe parcursul unei zile intregi. Fiecare persoana trebuie sa aiba minim 3 mese pe zi și maxim șase,…

- Nelu Tataru a declarat ca luni seara sau marti dimineata vor fi operationalizate 11 paturi la terapie intensiva, la Spitalul de la Piatra Neamt, iar in unitatea de primiri urgente vor mai fi doua paturi la ATI, in cazul in care starea de sanatate a pacientilor se agraveaza. Chestionat despre posibilie…

- USR a cerut oficial joi dimineața un nou plen al Senatului, pentru adoptarea inițiativei „Fara penali in funcții publice", declara la RFI copreședintele USR PLUS Dan Barna. Proiectul nu a putut fi votat miercuri, din lipsa de cvorum, in urma unui scandal intre Putere și Opoziție.Citește și:…

- Barbatul de 70 de ani, diabetic si hipertensiv s-a infectat cu coronavirus. Medicul de familie i-a prescris antibiotic, insa starea i s-a agravat si a fost trimis spital, pentru a fi internat. Dimineața, insoțit de fiul sau, barbatul s-a prezentat la Urgențe. Era in jur de ora 10. La ora 15,…

- Tariceanu observa si dubla masura din deciziile guvernului, care, desi a inchis pietele din interior, a permis lanturilor de hypermarketuri si supermarketuri sa-si continue activitatea. "Ludovic, ia-te de mana cu Iohannis și mergeți voi sa vindeți la taraba de la 7 dimineața la 7 seara la…

- Balba a autoritaților in cazul celor opt localitați carantinate și satele aparținatoare, in județul Timiș. Cei care locuiesc in zonele afectate au fost luați prin surprindere de masurile care au intrat in vigoare peste noapte. Pe strazi au fost instituite filtre și s-au format cozi infernale. Deocamdata…

- Pacientul a povestit despre cum arata situația la ATI, despre cum oamenii mor in urma infecției cu COVID si trebuie lasați cate doua ore sa se ”raceasca” și despre cocktail-ul de medicamente pe care il primesc persoanele infectate. Citește și: Tragedie in Oradea! Un asistent medical, tatal…

- Trei cutremure de mica intensitate s-au produs luni dimineata in zona seismica Vrancea si in zona Vasluiului. Seismele au avut magnitudini de 2,4, 3 si 2,1, potrivit informatiilor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului.