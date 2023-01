Ce să faci dacă ai pus combustibilul greșit în mașină. Lucrul care îți poate salva motorul Deși pare greu de crezut ca așa ceva se poate intampla, in Marea Britanie o persoana alimenteaza cu combustibilul greșit la fiecare trei minute și jumatate. Aceasta greșeala este una care va poate costa scump, dar exista un lucru esențial pe care il puteți face daca va dați seama in timp util ca ați comis-o ca sa va salvați mașina, potrivit whatcar.com. Benzina in mașina diesel Aceasta este cea mai frecventa greșeala deoarece pompa de benzina poate intra cu ușurința in gatul de umplere al rezervorului de combustibil al unei mașini diesel. Daca ați pus benzina intr-o mașina… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

