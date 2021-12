Ce s-a întâmplat zilele acestea cu Fabrica lui Moş Crăciun din Ungaria Peste o suta de mii de kilograme de donații de Craciun au ajuns anul acesta la Fabrica Moșului din Ungaria. Este vorba despre o enorma campanie care poarta chiar acest nume: Fabrica lui Moș Craciun! Astfel, in cadrul campaniei – acțiune de caritate, o firma a donat chiar 16.000 de kilograme de alimente celor aflați in situatii dificile, potrivit Agentiei de Presa MTI. Donatia de 16.000 de kilograme de alimente oferita de centrul de la Ebes din județul Hajdu-Bihar al Lanțului de Magazine Alimentare Private a fost cea mai mare donație primita de Fabrica lui Moș Craciun din ultimii 17 ani. Una din… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Muzee, colectii si alte institutii culturale din Bavaria au returnat anul trecut 26 de obiecte de arta furate de nazisti proprietarilor lor de drept sau mostenitorilor acestora, informeaza dpa. In total, zece carti, sapte tablouri, sase obiecte de argint si trei tapiserii s-au intors la cei…

- Dupa productiile record de grau din acest an, pentru anul viitor, prognozele sunt mai puțin optimiste, fiind așteptata o reducere a producției de grau de panificație pentru Uniunea Europeana, inclusiv in Balcani, si Marea Britanie, a anuntat Asociatia europeana a producatorilor de cereale (Coceral).…

- Șase polițiști de frontiera de la vama Borș au fost reținuți pentru luare de mita, fiind acuzați ca pretindeau diferite sume de bani de la șoferii de camioane, pentru a le reduce timpul de așteptare in coloana care se forma pe Drumul European 60. Acțiunea a inceput dimineața in punctul de trecere al…

- Daruiește de Craciun: Acțiunea „Shoebox” din acest an ajunge la Manastirea Dumbrava, județul Alba, pentru copilașii din centrul de plasament Daruiește de Craciun: Acțiunea „Shoebox” din acest an ajunge la Manastirea Dumbrava, județul Alba, pentru copilașii din centrul de plasament Asociația CERT Transilvania…

- Cooperarea dintre judetul nostru si Mecklenburgische Seenplatte din Germania aduce-n judetul nostru o ambulanta si materiale de protectie pentru Cruce Rosie din Romania, filiala Bistrita-Nasaud. Asociatia de Prietenie Germano-Romana Neubrandenburg-Bistrita-Nasaud, prin ...

- Din cauza crizei sanitare provocate de pandemia de COVID-19, vanzarile de paracetamol, unul dintre medicamentele folosite de medici in protocolul terapeutic pentru cazurile usoare, au crescut semnificativ, in acest an, avansul fiind undeva la 20%, dupa cum raporteaza companiile prezente pe piața. In…

- Dupa o pauza de un an, din cauza pandemiei, Romexpo organizeaza din nou, impreuna cu Camera de Comert si Industrie a Romaniei, targul Indagra, cel mai cunoscut eveniment agricol din Romania. Manifestarea se desfașoara, in perioada 27-31 octombrie, cu participarea a peste 130 de companii din 12 tari,…