- Suporterii romani au epuizat aproape in totalitate biletele puse in vanzare pentru confruntarea Romania - Bosnia de luni, din Liga Națiunilor. Va fi cel de-al treilea meci consecutiv jucat de „tricolori” pe teren propriu, dupa cele cu Finlanda (1-0) și Muntenegru (0-3). Romania - Bosnia, programat…

- Naționala Romaniei a remizat cu Finlanda, la Helsinki, scor 1-1, in penultimul meci din UEFA Nations League. Golurile partidei au fost marcate de Pukki (min. 12), respectiv Tanase (min. 52). In urma acestui rezultat, tricolorii sunt pe ultimul loc in grupa, cu doar patru puncte.

- Titular in Cremonese - Lazio 0-4, meciul in care Vlad Chiricheș a ieșit accidentat, goalkeeper-ul Ionuț Radu a greșit la golul trei al lazialilor, marcat de Milinkovic-Savic in prelungirile primei reprize. Portarul de 25 de ani se pregatește acum pentru „dubla” cu Finlanda și Bosnia din Nations League,…

- La Constanta, pe arena amenajata la City Park Mall, sunt in derulare finalele circuitelor mondiale de baschet 3x3 la tineret ndash; FIBA 3x3 Nations League, atat la masculin cat si la feminin.In intrecerea feminina, in grupa B, Romania a evoluat deja, inregistrand rezultatele: 10 20 cu SUA si 13 15…

- Romania mai are de disputat doua meciuri in Liga Națiunilor, cu Finlanda (23 septembrie) și cu Bosnia (26 septembrie). "Tricolorii" sunt ultimii in grupa, cu trei puncte acumulate in patru meciuri și au șanse minime sa prinda locul 2.

- Naționala Romaniei va disputa in luna septembrie ultimele doua partide din grupa de UEFA Nations League: vineri, 23 septembrie, ora 21:45, stadionul Olimpic (Helsinki): Finlanda – Romania; luni, 26 septembrie, ora 21:45, stadion Giulești (București): Romania – Bosnia și Herțegovina.Incepand de maine,…

- Federația Romana de Fotbal a transmis, joi, ca partida cu Bosnia din Nations League, programata luni, 26 septembrie, in Giulești, va avea parte de spectatori in tribune. FRF era pasibila de suspendare, din cauza incidentelor provocate de fani la cele patru meciuri din iunie. In schimb, forul condus…