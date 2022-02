Stiri pe aceeasi tema

- Elon Musk i-a oferit 5.000 de dolari lui Jack Sweeney, un tanar de 19 ani din Florida, pentru a șterge un cont de Twitter care urmarește avionul sau privat. Baiatul l-a refuzat: „5.000 de dolari nu sunt suficienți”. Jack Sweeney a dezvoltat un bot care monitorizeaza zborurile lui Musk și și-a deschis…

- Elon Musk, CEO-ul Tesla și SpaceX, tata a 6 copii, spune ca „Civilizația se va prabuși daca oamenii nu fac mai mulți copii” „Nu sunt suficienți oameni”, a spus Musk, luni, la un eveniment. „Nu pot sublinia suficient acest lucru, nu sunt destui oameni”, a spus el. Miliardarul din tehnologie a spus ca…

- China a cerut ONU sa asigure un respect mai mare pentru Tratatul Spațial, intre țarile semnatare. In vizorul Beijingului: sateliții Starlink ai companiei SpaceX deținuta de Elon Musk, pe care stația spațiala chineza a trebuit sa-i evite de doua ori in 2021, „pentru a asigura siguranța și supraviețuirea…

- Dupa ce a minimizat coronavirusul și și-a exprimat scepticismul cu privire la vaccinuri, CEO-ul Tesla și SpaceX, Elon Musk, a spus ca el și copiii sai au fost vaccinați. „Știința este fara echivoc”, a spus Musk intr-un interviu pentru Time, publicat luni, alaturi de desemnarea lui ca Persoana anului…

- Directorul executiv al Tesla, Elon Musk „se gandește” sa renunțe la locurile de munca actuale și sa devina un influencer in toata regula, a scris cel mai bogat om din lume pe Twitter, conform Reuters. Nu a fost clar daca Musk, un utilizator prolific al platformei de socializare, a vorbit serios. thinking…

- Elon Musk, 6 copii din relațiile anterioare Elon Musk este unul dintre cei mai bogați oameni din lume și are cui sa imparta averea. Asta deoarece fondatorul Tesla și SpaceX are nu mai puțin de 6 copii! Nevada Alexander Musk Primul copil al lui Elon Musk s-a nascut in 2002. La 2 ani dupa ce fondatorul…

- Miliardarul Jeff Bezos, fondatorul Amazon și Blue Origin, crede ca in viitor, oamenii se vor naște și vor locui in colonii spațiale și vor veni pe Pamant doar in vizita, ca intr-o vacanța. Din punctul sau de vedere, aceste colonii spațiale sunt mai relevante decat colonizarea unei planete, cum ar fi…

