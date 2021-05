Stiri pe aceeasi tema

- Sapte fosti membri ai Brigazilor Rosii italiene, condamnati in Italia pentru acte de terorism comise in anii '70 si '80 ai secolului trecut, au fost arestati miercuri dimineata in Franta, la cererea autoritatilor de la Roma, a anuntat presedintia franceza, potrivit AFP si Reuters, potrivit Agerpres.…

- Un barbat de 43 de ani, din municipiul Focsani, dat in urmarire internationala de autoritatile italiene pentru infractiunea de trafic de persoane, a fost identificat de politistii Serviciului Investigatii Criminale in localitatea de domiciliu, a informat, marti, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ)…

- Pandemia de coronavirus a inceput sa faca ravagii și in Suedia. In ultima saptamana, in aceasta țara s-au inregistrat cele mai multe cazuri noi de Covid-19 pe cap de locuitor din Europa. De asemenea, a crescut foarte mult și numarul pacienților internați la terapie intensiva. Tara aflata in nordul Europei,…

- Italia va celebra Paștele catolic in scenariul roșu. Autoritațile au luat decizia sa prelungeasca restricțiile pana la sfarsitul lunii aprilie. Pana pe 30 aprilie, in Italia magazinele, restaurantele și muzeele sunt inchise. Școlile primare raman deschise. O relaxare a masurilor va fi luata in calcul…

- Un grup de peste 30 de cetateni romani – 31 potrivit presei spaniole, sau 35 conform unei surse media franceze – care calatoreau cu un autocar inspre Romania avand asupra lor teste PCR false au fost retinuti la granita dintre Spania si Franta. Autoritatile spaniole au initiat verificari in zona orasului…

- Autoritațile romane au decis continuarea campaniei de vaccinare in Romania cu toate vaccinurile impotriva COVID-19, autorizate in momentul de fața la nivel european, in condițiile in care mai multe state au suspendat imunizarea cu serul AstraZeneca-Oxford. Vezi și UPDATE: Germania, Franța, Italia și…

- ​Reprezentanții Poliției vin cu precizari și clarificari referitoare la modul in care s-a intervenit in cazul Onești. Luni, doi muncitori au fost sechestrați și uciși de un barbat. Comisar șef Gheorghe Cristian din IGPR: „Primul apel la 112 a fost inregistrat la 11.47. Apelul a fost transferat de STS…