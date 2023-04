Stiri pe aceeasi tema

- Un american, Colin Davis McCarthy, in varsta de 38 de ani, a aruncat pe geam, din masina, 200.000 de dolari (180.000 de euro), pe o autostrada, in Oregon, iar numerosi automobilisti au oprit si au adunat bancnote de 100 de de dolari, creand haos, potrivit ABC News. Polițiștii l-au avertizat sa nu mai…

- Familia reprezinta o piesa vitala in construirea copilului ca individ, deoarece cu ea are cea mai intensa legatura afectiva. Acest fapt aduce o motivație puternica pentru socializare in toate planurile: copilul care se simte iubit și iși iubește la randul sau parinții va face posibilul și ...

- Gabriela Cristea și Tavi Clonda se bucura din plin atunci cand primesc un mic ajutor la creșterea celor doua fiice, fie din partea bunicii paterne, fie din partea unor prieteni de familie. Recent, mama lui Tavi a a venit la București și a petrecut o saptamana și jumatate alaturi de ei și de cele doua…

- “In aceste momente de grea incercare pentru Andrei și familia noastra, cuvintele nu pot exprima recunoștința pe care v-o purtam fiecaruia pentru sprijinul și ajutorul acordat. Andrei urmeaza sa fie supus intervenției chirurgicale la o clinica din Milano, iar datorita voua, in acest moment nu mai este…

- Sebastian Radu a murit in perioada pandemiei, in urma unor complicații aparute dupa diagnosticarea cu COVID-19. Potrivit Realitatea Plus, soția și cei 2 copii ai fostului parlamentar au deschis un proces Judecatoria Sectorului 1 București, solicita despagubiri de 1.000.000 de euro daune și 40.000…

- Nicole Cherry le-a povestit fanilor ca ultima zi a fost mai dificila, dupa ce fiica sa, Anastasia, s-a confruntat cu probleme de sanatate. Artista a marturisit ca deși i-a administrat medicamentele prescrise, tot a stat cu grija.

- Copilul se inecase cu o bucata de mar, iar tatal a fugit imediat la detașamentul de pompieri care se afla la doar cațiva metri de bloc. Cei trei pompieri au intervenit imediat și i-au salvat viața micuțului care ulterior a fost transportat la spital pentru ingrijiri medicale. tranmite ISU Neamț intr-un…

- Trei pompieri din cadrul Detasamentului Piatra-Neamt au salvat viata unui bebelus care se inecase cu o bucata de mar, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt. Familia copilului locuieste in apropierea unitatii, iar tatal a venit la poarta detasamentului pentru a cere sprijinul…