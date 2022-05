Stiri pe aceeasi tema

Uzina siderurgica Azovstal din Mariupol este in prezent luata cu asalt de forțele rusești, potrivit unui soldat ucrainean refugiat in complex.

- Forțele ruse utilizeaza camioanele cu care aduc "ajutoare umanitare" in Mariupol, port strategic la Marea Azov - pe care il controleaza aproape in totalitate, cu excepția combinatului Azovstal, ultima reduta de rezistența a combatanților ucraineni - pentru evacuarea cadavrelor locuitorilor orașului,…

- Civilii si fortele ucrainene adapostite in uzina siderurgica Azovstal din Mariupol se confrunta cu bombardamente "non-stop", iar proviziile de baza se termina. "Loviturile continua non-stop, au fost artilerie de tancuri, artilerie de vole si la fiecare trei-cinci minute au avut loc bombardamente aeriene",…

- Presedintele Rusiei Vladimir Putin i-a refuzat de trei ori solicitarile Papei Francisc de a organiza coridoare umane pentru evacuare civililor blocati in buncarele de la uzina Azovstal din Mariupol. Se pare ca Papa Francisc ar fi propus evacuarea oamenilor cu un vapor sub steagul Vaticanului, potrivit…

- In ciuda conditiilor ingrozitoare de la uzina de otel Azovstal, ultimul punct de sprijin al armatei ucrainene in orasul-port cheie Mariupol, civilii continua sa soseasca cautand adapost de ofensiva Rusiei, potrivit luptatorilor de acolo. citati de New York Times.

Ministerul rus al Apararii a anuntat ca trupele ruse vor opri ostilitatile cu scopul de a permite civililor sa paraseasca otelaria asediata Azovstal din orasul-port ucrainean Mariupol de la ora 14:00, ora Moscovei, (ora 14:00 Ucraina), luni, relateaza Reuters. Ministerul rus al Apararii a mai precizat…

- UPDATE 3 Forțele rusești incearca, sambata, sa ia cu asalt uzina siderurgica Azovstal din Mariupol, afirma un oficial ucrainean, ultima reduta a orașului. Ultimele trupe ucrainene din orașul asediat Mariupol s-au refugiat in uzina siderurgica Azovstal și se crede ca acestea sunt blocate acolo impreuna…

Armata rusa se declara vineri pregatita sa respecte "in orice moment" un armistitiu "in intregul sau intr-o parte" a complexului Azovstal, ultimul bastion al fortelor ucrainene la Mariupol, cu scopul de a permite o evacuare a civililor si capitularea combatantilor ucraineni, relateaza AFP.