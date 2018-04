Ce s-a întâmplat azi, 17 aprilie. 138 de ani de când a fost înfiinţată Banca Naţională Română Ce s-a intamplat azi, 17 aprilie. Pentru cei care vor sa știe ce s-a intamplat azi, 17 aprilie, am facut o trecere in revista a evenimentelor importante din aceasta data. Pe 17 aprilie 1647 a murit cronicarul Grigore Ureche, sfetnic apropiat al domnitorului Vasile Lupu, mare spatar, iar din anul 1642 mare vornic. Este autorul lucrarii “Letopisetul Tarii Moldovei” (n. 1590). Tot pe aceasta data, dar in 1880, a fost infiintata Banca Nationala Romana, cu drept exclusiv de a emite moneda. In 1996 Centrala de la Cernavoda a fost inaugurata oficial de presedintele Ion Iliescu si de primul ministru al… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol: libertatea.ro

