Consiliul Suprem de Aparare a Țarii a decis, in ședința de joi, ca primele masuri privind traficul și consumul de droguri sa vizeze eliminarea lacunelor legislative, extinderea accesului la tratament și recuperare, dar și implementarea planului pentru siguranța școlara. Consiliul Suprem de Aparare a Țarii a hotarat ca un grup de lucru format din reprezentanți […] The post Ce s-a decis in CSAT in privința drogurilor. Mai multe acțiuni in școli, extinderea accesului la tratament și recuperare appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .