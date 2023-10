Ce rost are să terminăm autostrada? Ascultam radioul, zilele trecute, inaintea unui meci al echipei nationale de fotbal pentru calificari la un campionat european. Si realizatorul emisiunii spunea ca singurii care doresc o calificare suntem noi, microbistii din fata televizoarelor si de pe stadion. Cei care nu doresc, spunea respectivul, ca echipa nationala sa se califice, sunt conducatorii fotbalului. De ce? Simplu: pentru ca o calificare presupune, dincolo de eventuale beneficii, riscul de a crea asteptari mai mari. Adica, bun, te-ai calificat. Si daca te duci acolo si te faci de ras? Ca s-a mai intamplat. Si, pe urma, in urmatorii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

