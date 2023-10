Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de limbi indo-europene s-a raspindit in intreaga lume prin cucerirea de noi teritorii și prin promovarea pe teritoriile cucerite a limbii și culturii razboinicilor-cuceritori. Despre acest lucru a relatat asistentul universitar, profesorul de filosofie la Universitatea de Stat din Moldova, expert…

- Astazi in lume exista aproximativ 7000 de limbi și ele devin din ce in ce mai puține din cauza dispariției unui numar imens de limbi. Despre acest lucru a declarat asistentul universitar, profesorul de filosofie la Universitatea de Stat din Moldova, expert in domeniul filosofiei limbajului, Eugeniu…

- Conglomeratul lingvistic de pe micul teritoriu al Moldovei, care este periferia a doua civilizații, ii confera un farmec istoric și chiar romantic. O astfel de opinie a exprimat asistentul universitar, profesorul de filosofie la Universitatea de Stat din Moldova, expert in domeniul filosofiei limbajului,…

- Doliu la Universitatea din Pitești. O studenta in varsta de numai 20 de ani a incetat din viața. Amandine Stefanie Olteanu, studenta in anul doi la Facultatea de litere din Pitești, a fost gasita moarta. Cauza decesului, cu atat mai șocanta cu cat este vorba de o persoana atat de tanara, este atribuita…

- Șefa statului, Maia Sandu, a venit cu un mesaj de felicitare, cu prilejul primei zile a noului an școlar. Președinta a ales sa petreaca aceasta zi alaturi de studenții Facultații de Jurnalism și Științe ale Comunicarii de la Universitatea de Stat din Moldova. „Le urez tuturor elevilor, studenților,…

- Viitorii jurnaliști ai Universitații de Stat din Moldova și-au inceput noul an de studii cu o discuție publica cu președintele R. Moldova, Maia Sandu, care a vizitat in aceasta dimineața Universitatea de Stat din Moldova. In deschiderea evenimentului, rectorul USM le-a urat mult succes studenților cu…

- FCSB joaca joi seara in Danemarca, la Farum, returul cu Nordsjaelland, din turul 3 preliminar al UEFA Conference League. Reporterii GSP au facut o scurta comparație intre prețurile din țara nordica și cele din Romania.

- Mama fetiței de 7 ani omorata in Recea este sfașiata de durere. Femeia cere ca tanarul suspectat de omorul copilei sa primeasca cea mai dura pedeapsa. „Era un copil care iubea viața, un copil vesel, iubea sa deseneze, aștepta școala. Chiar acum nu demult i-am cumparat niște rechizite și ea atat de mult…