Ce rochii poți purta anul acesta la petrecerea de Crăciun de la birou Sezonul petrecerilor de final de an este aproape iar gandurile despre ținuta potrivita pentru petrecerea de Craciun au inceput și ele sa apara. Alegerea outfit-ului pentru masa in familie din ziua de Craciun este o sarcina destul de ușoara, insa nu putem sa spunem acest lucru și despre ținuta pentru petrecerea de Craciun de la serviciu. Aceasta necesita in general mai multa atenție. Mai jos iți vom prezenta cateva sfaturi pentru aceasta ocazie! Coafeaza-ți parul intr-un mod diferit fața de cum o faci zi de zi la birou pentru ca acesta sa fie pe masura evenimentului și pentru a-ți surprinde placut… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

Sursa articol si foto: ampress.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Chiar in prima zi de Craciun, de la ora 19:30, la Antena Stars, Iulia Albu impreuna cu Ovidiu Buta deschid oficial sezonul amenzilor in cadrul premierei show-ului Politia Modei, la Antena Stars.

- Regina Angliei a decis sa anuleze in acest an petrecerea de Craciun pe care o tinea in mod traditional alaturi de ceilalti membri ai familiei, pentru a se feri de o posibila infectie cu noua tulpina de coronavirus, Omicron.

- Alegerea unul cadou pentru mama poate fi dificila, mai ales ca toata lumea isi doreste ca darul sa fie apreciat si util. Daca nu stii ce cadou sa-i cumperi mamei tale, iar de fiecare data cand o intrebi ce-si doreste iti spune "nimic", atunci avem cateva idei din care sa te inspiri.Am grupat…

- Numarul de anul acesta este dublu fata de 2016 si de patru ori mai mare fata de 2011.Filmele de Craciun sunt populare de multi ani, intre clasice numarandu-se „It's A Wonderful Life” (1946), „Home Alone” (1990) si „Love Actually” (2003). Cel mai mare numar de astfel de productii apartine retelei Hallmark…

- Sezonul rece aduce cu sine nevoia fiecarei femei de a face schimbari majore in garderoba. Toate hainele subțiri, de care te-ai bucurat toata vara la mare sau in ieșirile de weekend in oraș, sunt inlocuite de pulovere, pantaloni lungi, geci și hanorace din ce in ce mai groase și mai calduroase, astfel…

- In Oslo a fost depistat cel mai mare focar de Omicron din Europa. In acest context, Norvegia a anunțat noi restricții contra raspandirii Covid-19. Se pare ca focarul de Omicron a aparut in urma unei petreceri de Craciun. Conform Euronews, in urma evenimentului a fost confirmat un caz de imbolnavire.…

- Daca esti persoana desemnata sa aleaga cadourile de Craciun pe care compania le va oferi angajatilor, partenerilor de afaceri sau clientilor, atunci este posibil sa te confrunti cu o mare pana de idei. Este imposibil sa...

- (P) Cum iți alegi cel mai bun scaun de birou pentru a nu avea probleme cu spatele CARACTERISTICILE CHEIE DE CARE TREBUIE SA ȚII CONT ATUNCI CAND CUMPERI SCAUNE Știm cu toții ca acesta este secolul tehnologiei și petrecem tot mai mult timp in fața calculatoarelor, la birou, așezați pe scaune. Insa, din…