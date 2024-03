5 stilizări de primăvară de la TATUUM – pentru job, excursii și de zi cu zi TATUUM propune 10 stilizari universale pentru primavara, ideale pentru orice ocazie – fie ca este vorba despre o zi la birou, o intalnire casual sau treburile zilnice. Apreciata pentru combinarea eleganței clasice cu ultimele tendințe, TATUUM incurajeaza familiarizarea cu oferta care va adauga prospețime fiecarei garderobe. 1.Eleganța la birou TATUUM propune bluze lejere, aerisite și pantaloni cu talie inalta, care asigura confort pe tot parcursul zilei de lucru. Aceste stilizari, combinate cu tocuri clasice, reprezinta esența profesionalismului cu o nota de reimprospatare primavaratica. 2.Rochii… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

