Stiri pe aceeasi tema

- Statele din centrul si estul Europei , in special Ungaria si Polonia, vor plati, la propriu, un pret scump pentru problemele create in ultimul an Uniunii Europene. O schita a bugetului UE pentru perioada 2021 – 2027, vazuta de catre Financial Times , arata ca modul in care sunt alocate fondurile de…

- Riscul de saracie la persoanele ocupate din Romania era aproape dublu (18,9%) in anul 2016 fata de media din Uniunea Europeana (9,6%), arata datele publicate vineri de Eurostat.Romania are cel mai mare risc de saracie la persoanele ocupate din UE, fiind urmata la distanta de Grecia (14,1%),…

- Faptul ca Biserica este institutia in care romanii au cea mai mare incredere este un lucru știut. Și statistica ne demonstreaza acest lucru. Avem 27.384 de biserici, dintre care 16.400 aparțin Bisericii Ortodoxe Romane. Autostrazi? Prea puțini kilometri de astfel de șosele moderne, mai precis, 746.…

- Atunci specialistii avertizau ca fiecare tara trebuie sa isi faca o rezerva de plasma pentru prepararea de medicamente, dar suntem printre putinii din Uniune care nu au facut acest lucru. Iar acum, bolnavii sunt la mila strainilor, carora le-am cerut disperati ajutorul. Romania este una dintre putinele…

- Cehia este tara cu cea mai mica rata a somajului din cadrul Uniunii Europene, la nivelul de 2,4%, comparativ cu media comunitara de 7,3%. Rata somajului a fost, in ianuarie, de 2,4% in Cehia, de 3,8% in Ungaria, de 4,5% in Polonia si de 4,6% in Romania. In Austria, rata somajului a fost in ianuarie…

- Franța, Grecia, Spania și Portugalia vor primi circa 100 de milioane de euro. Uniunea Europeana va aloca aceste fonduri pentru restabilirea țarilor, in urma dezastrelor naturale din anul 2017. Comisia Europeana va aloca mai mult de 100 de milioane de euro Franței, Greciei, Spaniei și Portugaliei pentru…

- Franța lui Macron se vrea/închipuie (nou) lider european și mondial, Germania lui Merkel își cauta coerența interna pentru a nu pierde pregnanța externa, Anglia se chinuie sa creada ca Brexitul este un handicap surmontabil (înca), Italia se afla în cautarea economiei pierdute,…

- Dupa decenii de cheltuieli pe infrastructura pentru a dezvolta parți mai sarace ale Europei, Uniunea Europeana trebuie sa investeasca in migranți pentru a preveni o ”bomba nucleara” de tulburari civile, a declarat Corina Crețu. „Integrarea sociala va fi cruciala in anii urmatori”, a declarat…