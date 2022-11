Stiri pe aceeasi tema

- Celebra expresie „da-le o suta de lei in plus, Nicule!” lansata de Elena Ceaușescu la ultima ieșire publica iși poate gasi in scurt timp corespondent in cazul pensionarilor care primesc mai mult decat pensia medie, dar se incadreaza sub un anumit plafon. Suta va fi doar pentru norocoși, majoritatea…

- Ce il asteapta pe Putin in cazul in care Rusia va pierde razboiul, potrivit unui fost agent al CIA. Robert Baer este cunoscut ca omul care a distrus o rețea KGB din interiorul ei. Așadar, situatia e clara pentru liderul de la Kremlin in cazul unui eșec. Cum ar putea sfarși Vladimir Putin daca pierde…

- Selectionerul nationalei de fotbak a Romaniei, Edward Iordanescu, le-a transmis un mesaj suporterilor prin care ii roaga sa ramana alaturi de prima reprezentativa, in ciua rezultatelor slabe din Liga Națiunilor. “In Liga Natiunilor am trait o dezamagire, dar in luna septembrie am vazut speranta. Ma…

- Marius Budai, ministrul Muncii și Solidaritații Sociale, susține ca beneficiarii de tichete sociale au primit cea de-a doua tranșa de 250 lei, cu excepția persoanelor care au realizat venituri impozabile in aceasta perioada. Este cazul celor care au vandut un teren, de exemplu, sau au realizat venituri…

- Capitanul echipei FCSB, Florinel Coman, a declarat, miercuri, in conferinta de presa premergatoare meciului cu West Ham, ca vicecampioana Romaniei nu a venit la Londra in vacanta. “Un meci greu, cu o echipa din cel mai puternic campionat. Nu am venit aici in vacanta, am venit sa facem un meci foarte…

- Deputatul USR Constanta, Stelian Ion, a vorbit in cazul conferintei sustinute la sediul USR Constanta despre cazul Polaris. Acesta a precizat ca saptamana viitoare consilierii au fost convocati de primar sa fie informati despre situatia legata de salubritate."Vergil Chitac a acuzat ieri Polaris de santaj…

- Medicul pediatru Mihai Craiu spune ca nu ar trebui ca parinții sa transforme intr-un exces de emoții și paranoia orice fel de prezumat de infectare cu Sars Cov 2, odata cu inceperea școlii. Doctorul este de parere ca nu ar trebui testați toți copiii, ci doar cei simptomatici. „Recomandarile internaționale…

- Medicul pediatru Mihai Craiu spune ca nu ar trebui ca parinții sa transforme intr-un exces de emoții și paranoia orice fel de prezumat de infectare cu Sars Cov 2, odata cu inceperea școlii. Doctorul este de parere ca nu ar trebui testați toți copiii, ci doar cei simptomatici.