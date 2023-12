Ministrul Agriculturii Florin Barbu promite la „Dialogurile Puterii” ca atat timp cat va fi ministru va fi respectata tradiția romanilor de sacrificare a porcului de Ignat in gospodarii. Mai mult, ministrul prezinta planul de revigorare a sectorului de creștere a porcului in Romania in urmatorii ani, care ar putea readuce țara noastra in randul exportatorilor de carne de porc. Și nu sunt singurele noutați importante anunțate de ministrul Agriculturii Florin Barbu. Despre toate aceste, dar și despre multe altele veți putea afla doar de la podcastul „Dialogurile Puterii” de la ora 18.00, care va…