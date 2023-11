Stiri pe aceeasi tema

- Premierul nord-coreean Kim Tok Hun s-a intalnit joi cu ministrul rus al resurselor naturale, Alexander Kozlov, a informat presa nord-coreeana de stat. Intalnirea a avut loc intr-o "atmosfera prieteneasca", cu alți inalți oficiali de ambele parți prezenți, printre care ministrul rus al sportului, Oleg…

- Se complica foarte mult ecuația: Moscova a primit peste un milion de obuze de artilerie de la Phenian (estimarile serviciilor secrete)Coreea de Nord a livrat deja Rusiei peste un milion de obuze de artilerie si alte tipuri de armament din august, au declarat responsabili ai Serviciului National de Informatii…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, a declarat joi ca este „mandru” de contactele sale cu liderul rus Vladimir Putin, cu care s-a intalnit luna aceasta in China, in ciuda eforturilor Uniunii Europene de a izola Moscova din cauza razboiului impotriva Ucrainei, relateaza Reuters.

- Coreea de Nord a inceput sa furnizeze Moscovei ajutor militar, mai exact sa livreze artilerie pentru razboiul Rusiei din Ucraina, relateaza vineri, 5 octombrie, CBS News, citand un oficial american aflat la curent cu acest subiect, potrivit The Kyiv Independent.Livrarile par sa fie "punctul culminant"…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a plecat duminica, la bordul trenului sau blindat, din Extremul Orient al Rusiei spre granita cu Coreea de Nord, au informat agentiile de stiri ruse, dupa o vizita in Rusia inceputa marti, potrivit AFP. „Ceremonia de plecare a liderului RPDC a avut loc la statia Artiom…

- Administrația Biden "nu va ezita" sa impuna mai multe sancțiuni Rusiei și Coreei de Nord daca intalnirea dintre președintele rus Vladimir Putin și dictatorul nord-coreean Kim Jong Un va avea ca rezultat transferuri de arme intre cele doua țari, a anunțat miercuri, 13 septembrie, Departamentul american…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un va vizita curand Rusia, unde va avea o intalnire cu presedintele rus Vladimir Putin, au confirmat luni, 11 septembrie, atat Moscova, cat si Phenianul, relateaza agentiile Reuters si Agerpres. Kim Jong Un va vizita Rusia in zilele urmatoare la invitatia lui Putin, a anuntat…

- Summitul G20 de la New Delhi s-a incheiat duminica si India a predat presedintia blocului catre Brazilia, in timp ce atat SUA, cat si Rusia au laudat consensul la care s-a ajuns pentru a fi adoptata Declaratia finala, care nu condamna Moscova pentru razboiul din Ucraina, dar cere in schimb membrilor…