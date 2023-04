Ce program vor avea Kaufland, Auchan, Lidl și Penny de Paște Programul Kaufland, Auchan, Lidl și Penny de Paște 2023 va fi modificat fața de cel normal și, cu mici excepții, toate lanțurile de magazine vor avea inchis pe 16 aprilie, in duminica Paștelui, iar inainte și dupa Paște majoritatea unitaților vor funcționa cu program scurt. Programul magazinelor Kaufland de Paște 2023 Cu ocazia sarbatorilor de Paște, Kaufland Romania a modificat programul magazinelor sale. Acestea se vor deschide in intervalul 6.30-9 dimineața și se vor inchide intre 21.30 și 23.00. Aproape toate magazinele Kaufland vor fi inchise in duminica Paștelui, cu cateva excepții. Magazinele… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

